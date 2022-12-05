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Kütahya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

05.12.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da otomobilin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi.

S.A'nın kullandığı 43 AAP 706 plakalı otomobil, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 3. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Karaca'ya (78) çarptı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Karaca'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Karaca'nın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Sürücü S.A, polis tarafından gözaltına alındı.

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