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Kütahya'da sağlık ekibine saldırdığı iddia edilen baba ve oğlu gözaltına alındı

28.11.2023 06:55 | Son Güncelleme:
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Kütahya'da, sağlık personeline demir sopayla saldırdıkları iddia edilen baba ve oğlu gözaltına alındı.

Maltepe Mahallesi'nde bir vakaya giden 112 Acil Sağlık ekibi, adres sordukları M.K. ve oğlu H.İ.K'nın demir sopalı saldırısına uğradı.

Sağlık ekibinin, "Beyaz kod" ihbarı yapması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Saldırının ardından kaçan şüpheli baba ve oğlu polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yaralanan 3 sağlık personeli, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden aldıkları darp raporunun ardından, Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi'ne giderek şüpheli baba ve oğlundan şikayetçi oldu.

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