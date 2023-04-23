Kütahya’da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Gece 04.30’da meydana gelen olayda, aralarında önceden husumet olan F.M., S.K., E.D., B.E., N.K. M.B.K., M.Y. ile A.Ü., B.T., ve M.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ö.Ç., M.B.K., B.T., M.T. ve Ali Ü. çıkan kurşunlardan yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Ali Ü., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polisin 1 ruhsatsız tabanca ve 3 adet ruhsatsız tüfek ele geçirdiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

