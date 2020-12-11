YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya’da sokaklar sessizliğe büründü

Kütahya’da sokaklar sessizliğe büründü

KÜTAHYA HABERLERİ  | 11.12.2020 22:03 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta alınan yeni kararlarla beraber uygulanan 56 saat süren kesintisiz hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması Kütahya’da başladı.İçişleri Bakanlığının genelgesiyle Sokağa çıkma kısıtlamasına Kütahya’da vatandaşlar büyük oranda hassasiyet gösterdi.

Geçtiğimiz hafta alınan yeni kararlarla beraber uygulanan 56 saat süren kesintisiz hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması Kütahya’da başladı.
İçişleri Bakanlığının genelgesiyle Sokağa çıkma kısıtlamasına Kütahya’da vatandaşlar büyük oranda hassasiyet gösterdi. Saat 21.00 itibariyle Kütahya’nın en işlek bölgelerinden Atatürk Bulvarı, Zafer Meydanı ve Sevgi Yolu sessizliğe bürünürken, araç ve yaya trafiğinin tamamen durduğu kentte temizlik ekipleri görevlerini yaptı. Kısıtlamanın başladığı ilk anlarda polis ekipleri vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı.
Sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uyarken, evlere paket servis yapan iş yerlerinin faaliyetlerini sürdürdüğü gözlendi. Vatandaşlar, "Kütahyalılar devletimizin verdiği karara uymaktadır. Kısıtlamanın başladığı saat itibariyle herkes evine çekilmiştir" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böyle basıldılar! Yaşananları görünce ağladı Böyle basıldılar! Yaşananları görünce ağladı
Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördüBinadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü
1/

Kütahya Namaz Vakitleri 11 Aralık Cuma

İmsak
06:34
Sabah
08:03
Öğle
12:58
İkindi
15:23
Akşam
17:44
Yatsı
19:08

Kütahya Nöbetçi Eczaneler11 Aralık Cuma

Altun Eczanesi
Merkez
Selam Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Murat Eczanesi
Gediz
Sağlık Eczanesi
Simav
Gökkaya Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.