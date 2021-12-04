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Kütahya'da termik santraldeki iş kazasında bir kişi öldü

04.12.2021 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da termik santraldeki iş kazasında bir kişi öldü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, termik santralde meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Tunçbilek beldesinde faaliyet gösteren termik santralde çalışan Mehmet Samur'un (29) vücudunun bir kısmı henüz belirlenemeyen nedenle kömür numunesi alma makinesine sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Samur'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

İşçinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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