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Kütahya’da tipi nedeniyle yolda kalan tır ve otomobil kurtarıldı

16.02.2021 23:37 | Son Güncelleme:
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Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde tipi dolayısıyla buzlanan yolda kalan tır ve otomobillerin kurtarma çalışmalarının İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldığı bildirildi.Aslanapa Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ’’Yoğun tipi ve kar yağışıyla birlikte kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalar gece gündüz aralıksız sürüyor.

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde tipi dolayısıyla buzlanan yolda kalan tır ve otomobillerin kurtarma çalışmalarının İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldığı bildirildi.
Aslanapa Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ’’Yoğun tipi ve kar yağışıyla birlikte kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalar gece gündüz aralıksız sürüyor. İlçe girişinde yolda kalan tır sürücülerine ve vatandaşlarımıza, İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yardımda bulunuluyor. Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça araçlarını kullanmamalarını rica ediyoruz’’ ifadeleri kullanıldı.

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