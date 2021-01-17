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Kütahya’da yaban hayatına yem

17.01.2021 21:51 | Son Güncelleme:
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibi, kar yağışı sebebiyle aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya olan yaban hayvanları için ormanlık alanlara yiyecek bıraktı.Orman Muhafaza memuru Kamil Bayır başkanlığındaki ekip, Sabuncupınar köyü yakınlarına kanatlılar için buğday ve kızıl geyikler için Türkmenbaba Dağı’na yonca bıraktı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibi, kar yağışı sebebiyle aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya olan yaban hayvanları için ormanlık alanlara yiyecek bıraktı.
Orman Muhafaza memuru Kamil Bayır başkanlığındaki ekip, Sabuncupınar köyü yakınlarına kanatlılar için buğday ve kızıl geyikler için Türkmenbaba Dağı’na yonca bıraktı. Yetkililer, "Orman Su İşleri Bakanlığı Kütahya Şube Müdürlüğü olarak Kütahya ilindeki yaban hayvanlarımızı sürekli olarak gözlemliyoruz. Mevsimsel şartlara göre yemleme çalışmalarını yapıyoruz. Bu yemleme çalışmalarımız kar durumuna göre, mevsimsel şartlara göre düzenli bir şekilde devam etmektedir” dediler.

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