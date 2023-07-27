Kütahya’da yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yangına; 29 arazöz, 35 su ikmal aracı, 13 dozer, iş makineleri (treyler, greyder, ekskavatör) 33 hizmet aracı, belediyelerden sevk edilen itfaiye araçları ve 1 yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildi.

Yangının ilk dakikalarından itibaren devam eden orman yangınına müdahale çalışmaları yer ekipleri, jandarma ve vatandaşların da destekleri ile bini aşkın personel tarafından yoğun şekilde sürdürüldü.

Kütahya Valisi Ali Çelik’in de karadan mücadele çalışmalarına büyük destek verdiği orman yangını sabaha karşı kontrol altına alındı. Yangında 180 hektar civarında alan zarar gördü. Sahada soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Orman yangınları konusunda vatandaşları bir kez daha uyaran Bölge Müdürü Erdal Dingil, küçük bir dikkatsizliğin çok büyük felaketlere neden olduğuna, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte ormanlarda yangın riskinin arttığına dikkat çekti. Ormanları korumak için tedbirlerin en üst seviyede alındığının altını çizen Bölge Müdürü Erdal Dingil, vatandaşlardan da dikkat ve duyarlılık beklediklerini belirterek, yangında can siper hane mücadele veren orman teşkilatı personeline, destek veren tüm kuruluşlara ve köylü vatandaşlara teşekkür etti.

