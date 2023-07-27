YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya’da yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

Kütahya’da yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

27.07.2023 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Tavşanlı Orman İşletmesi Balıköy Şefliği Gevrekler köyü yakınlarında dün saat 14.07 sularında çıkan orman yangını yoğun mücadele sonucu kontrol altına alınırken, yanan alanlar havadan görüntülendi.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yangına; 29 arazöz, 35 su ikmal aracı, 13 dozer, iş makineleri (treyler, greyder, ekskavatör) 33 hizmet aracı, belediyelerden sevk edilen itfaiye araçları ve 1 yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildi.

Yangının ilk dakikalarından itibaren devam eden orman yangınına müdahale çalışmaları yer ekipleri, jandarma ve vatandaşların da destekleri ile bini aşkın personel tarafından yoğun şekilde sürdürüldü.
Kütahya Valisi Ali Çelik’in de karadan mücadele çalışmalarına büyük destek verdiği orman yangını sabaha karşı kontrol altına alındı. Yangında 180 hektar civarında alan zarar gördü. Sahada soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Orman yangınları konusunda vatandaşları bir kez daha uyaran Bölge Müdürü Erdal Dingil, küçük bir dikkatsizliğin çok büyük felaketlere neden olduğuna, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte ormanlarda yangın riskinin arttığına dikkat çekti. Ormanları korumak için tedbirlerin en üst seviyede alındığının altını çizen Bölge Müdürü Erdal Dingil, vatandaşlardan da dikkat ve duyarlılık beklediklerini belirterek, yangında can siper hane mücadele veren orman teşkilatı personeline, destek veren tüm kuruluşlara ve köylü vatandaşlara teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Isparta'da çıkan yangında 120 dekarlık arpa tarlası zarar gördüIsparta'da çıkan yangında 120 dekarlık arpa tarlası zarar gördü
Avcılar’da inşaat alanında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyorAvcılar’da inşaat alanında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor
Aziziye’de ücretsiz yüzme kursları başlıyorAziziye’de ücretsiz yüzme kursları başlıyor
Anahtar Kelimeler:
Kütahya

Kütahya Namaz Vakitleri 27 Temmuz Perşembe

İmsak
04:05
Sabah
05:48
Öğle
13:12
İkindi
17:05
Akşam
20:25
Yatsı
22:01

Kütahya Nöbetçi Eczaneler27 Temmuz Perşembe

Çavdarhisar eczanesi
Cavdarhisar
Simav eczanesi
Simav
Merkez eczanesi
Altintas
Şifa eczanesi
Hisarcik
Gökkaya eczanesi
Tavsanli
Türker eczanesi
Saphane
Hisar eczanesi
Domanic
Tümünü Göster
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kanalizasyonda kendisine ev inşa etti! İçinde yok yok...

Kanalizasyonda kendisine ev inşa etti! İçinde yok yok...

Stanley, Adidas, Puma, Crocs... %50'ye varan indirimleri keşfedin

Stanley, Adidas, Puma, Crocs... %50'ye varan indirimleri keşfedin

Çalışıyormuş gibi davrandı niyeti farklı çıktı! Üstsüz pozlar çekilince...

Çalışıyormuş gibi davrandı niyeti farklı çıktı! Üstsüz pozlar çekilince...

4 yıl önce aniden kaybolmuştu! Bir anda ortaya çıkınca şaşırttı

4 yıl önce aniden kaybolmuştu! Bir anda ortaya çıkınca şaşırttı

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.