Kütahya'da yaşlı kadın evinin bahçesinde ölü bulundu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde cansız bedeni bulunan yaşlı kadının ölüm nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

Yeni Mahalle Zümrüt Sokak'ta oğluyla yaşayan Havva Şahin'in (77), evinin bahçesinde yerde hareketsiz yattığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Başında yara olduğu belirlenen kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz