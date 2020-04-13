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Kütahya’da yüz koruyucu siperlikli maske üretiliyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 13.04.2020 13:38 | Son Güncelleme

Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde dakikada bir adet yüz koruyucu siperlikli maske üretildiği bildirildi.İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek yüz koruyucu siperlikli maske üretimini yerinde inceledi.

Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde dakikada bir adet yüz koruyucu siperlikli maske üretildiği bildirildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek yüz koruyucu siperlikli maske üretimini yerinde inceledi. Ziyarette Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar ve Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Güven de yer aldı.
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapılan maske üretimi hakkında bilgi veren Okul Müdürü Halil Kurt, Korona virüs (Covıd-19) salgınına karşı yüz koruyucu siperlikli maske imalatının hızla devam ettiğini belirterek, okulun teknik imkanları doğrultusunda dakikada 1 adet siper maske üretebilme kapasitesine sahip olduklarını ifade etti.
İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, tüm dünyayı etkisi alan salgın hastalık sebebiyle ülkelerin zor bir süreçten geçtiği, çoğu ülkede maske sıkıntısının yaşandığı bu günlerde Meslek Liselerinin katkılarının büyüklüğüne dikkat çekerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

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