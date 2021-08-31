YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya'daki depremle ilgili hasar tespit çalışmaları yürütülüyor

Kütahya'daki depremle ilgili hasar tespit çalışmaları yürütülüyor

31.08.2021 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Ali Çelik: - "Ekiplerimiz köylerde taramalara başladı. Taramalar devam ediyor ve şu ana kadar büyük bir kısmı tamamlanmış durumda. Bu çerçevede Beşkarış köyünde 7, Aydınlar köyünde 5, Genişler köyünde 3 ağır hasarlı yapı tespiti yapıldı"

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde saat 14.04'te yaşanan 5 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan çalışmalarda üç köyde 15 evin ağır hasarlı olduğu tespit edildi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, ilgili kurum müdürleriyle depremin hasara neden olduğu Beşkarış, Aydınlar ve Genişler köyünde incelemelerde bulundu.

Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, 14.04'te meydana gelen depremde can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

Depremin ardından ekiplerin hemen harekete geçtiğini belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Deprem yaşadıktan sonra Türkiye Afet Planı çerçevesinde arkadaşlarınız ivedi olarak harekete geçtiler. Altıntaş ilçemiz başta olmak üzere tüm köylerimizde ilk durum değerlendirmesi yapıldı. Bunun sonucunda AFAD İl Müdürlüğümüz ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz tarafından 7 hasar tespit ekibi oluşturuldu. Ekiplerimiz köylerde taramalara başladı. Taramalar devam ediyor ve şu ana kadar büyük bir kısmı tamamlanmış durumda. Bu çerçevede Beşkarış köyünde 7, Aydınlar köyünde 5, Genişler köyünde 3 ağır hasarlı yapı tespiti yapıldı."

Çelik, evleri ağır hasar gören vatandaşların geçici barınmalarıyla ilgili taleplerin alındığını aktardı.

Devletin her şekilde vatandaşlarının yanında olduğunu vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Bazı vatandaşlarımız hayvancılıkla uğraşmaları nedeniyle bulundukları yerde ikamet etmek istediler. AFAD ekiplerimiz evlerin bahçelerinde riskli olmayan alanlara çadırlarını kurdu. Diğerleri de ikinci ikametlerine ya da çocuklarının evlerinde kalacakları yönünde beyanları olduğu için onların da naklini sağladık. Temel amacımız yaşanan depremin etkilerini minimum olarak vatandaşımızın hissetmesi. Şu ana kadar tüm vatandaşlarımıza bir şekilde temas ettik. Onların taleplerini aldık."

Çelik, Türk Kızılayının da deprem bölgesinde yemek ihtiyacını karşılayacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu trene binmek yasak! 4 kişini kemiği kırıldıBu trene binmek yasak! 4 kişini kemiği kırıldı
PARTNER"Sözlerim hakaret sayılmadı""Sözlerim hakaret sayılmadı"
GÜNCELLEME 2 - Kütahya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındıGÜNCELLEME 2 - Kütahya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Anahtar Kelimeler:
deprem Kütahya

Kütahya Namaz Vakitleri 31 Ağustos Salı

İmsak
04:53
Sabah
06:20
Öğle
13:06
İkindi
16:45
Akşam
19:41
Yatsı
21:03

Kütahya Nöbetçi Eczaneler31 Ağustos Salı

Bayer Eczanesi
Merkez
Onur Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Sağlık Eczanesi
Gediz
Hayat Eczanesi
Simav
Hülya Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Hatayspor-Alanyaspor maçının ardından

Hatayspor-Alanyaspor maçının ardından

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Başakşehir-Kayserispor maçının ardından

Başakşehir-Kayserispor maçının ardından

Ankara Keçiörengücü-Adanaspor maçının ardından

Ankara Keçiörengücü-Adanaspor maçının ardından

Kocaelispor-Samsunspor maçının ardından

Kocaelispor-Samsunspor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.