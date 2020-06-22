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Kütahya'daki silahlı saldırının 5 zanlısı tutuklandı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 22.06.2020 23:38 | Son Güncelleme

Kütahya'daki silahlı saldırının 5 zanlısı tutuklandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir kişinin öldüğü, iki kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıyı düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan beş şüpheli tutuklandı.

Dün Gediz-Uşak kara yolu Yenikent kavşağında 43 LG 339 plakalı otomobili çapraz ateşe tutarak sürücü İsmail Yiğiter’i öldürdükleri, kızı Hamide ile eşi Hatice Yiğitier’i yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan İrfan M, Ramazan M, Erdoğan M, Regaip G. ve Bayram G'nin İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Geniş güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, olayda yaralanan Hamide Yiğiter'in sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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