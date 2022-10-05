Kütahyalı çiftçilere sertifikalı tohum için 15 milyon liralık hibe desteği

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi olarak Kütahya tarımına destek olabilmek adına hibe teşvik kararı aldıklarını bildirdi.

Yılmaz, gazetecilere, sertifikalı tohum için verilecek 15 milyon liralık ek desteğin tüm ilçeleri kapsayacağını söyledi.

Sağlanacak destekle yaklaşık 100 bin dekar alana ekim yapılabileceğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"2022 bütçemize koyduğumuz yaklaşık 6 milyon liralık bir desteği de dahil edersek bu sene içinde tarıma 21 milyon lira gibi bir kaynak aktarmış oluyoruz. Tamamı hibe olan bu rakam ilimiz tarımına çok önemli bir katkı sağlayacaktır, buna yürekten inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve teknik kadrosu aracılığıyla ilçelerden gelen talepler doğrultusunda özellikle buğday ve arpa ekimi yapan üreticilerimize sertifikalı tohum alımında çok ciddi bir destek olacak."

Tarıma daha önce verilen desteklerle önemli sonuçlar alındığını dile getiren Yılmaz, desteklerin artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

