YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya'nın Yeşil Cami'si adını zengin motifli iç süslemelerinden alıyor

Kütahya'nın Yeşil Cami'si adını zengin motifli iç süslemelerinden alıyor

28.04.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş: - "Caminin iç süslemeleri, zeminden kubbeye kadar kalem işi, kabartma, yağlı boya süslemeler, bitkisel motifler ve geometrik şekillerle bezenmiştir"

MUHARREM CİN - Kütahya'da Osmanlı'nın son döneminden kalma tarihi Yeşil Cami, adını aldığı yeşil ve altın sarısı iç süslemeleriyle dikkati çekiyor.

Saray Mahallesi'ndeki, 1905 yılında mimarlığını Kütahya mutasarrıfı Ahmed Fuad Paşa'nın yaptığı cami, hayırseverlerin destekleriyle inşa edildi. 117 yıllık camide aynı anda 250 kişi ibadet edebiliyor.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, AA muhabirine, Yeşil Cami'nin Kütahya'nın süslemesi en güzel ibadethanelerinin başında geldiğini söyledi.

Caminin süslemelerinin Osmanlı döneminde Kütahya'da memur olan saray ressamlarından Rıza Bey tarafından yapıldığını belirten Demirtaş, şu bilgileri paylaştı:

"Kaynaklarda caminin mimarının bizzat Ahmed Fuad Paşa olduğu geçiyor. İç süslemeleri, zeminden kubbeye kadar kalem işi, kabartma, yağlı boya süslemeler, bitkisel motifler ve geometrik şekillerle bezenmiştir. Caminin iç süslemelerini görmek için birçok ziyaretçi geliyor."

- "Avizesi de zamanının hususiyetlerini aktaran bir şaheserdir"

Mihrabın bir metre genişliğinde dalgalı yaprak uçlarını andıran kompozisyonla kelimelerle ifade edilemeyecek güzellikte motiflerle süslendiğine işaret eden Demirtaş, "Minber de çok orijinal süslenmiş. Kubbeye bağlı olan avize de zamanının hususiyetlerini aktaran bir şaheserdir. Kare plan üzerinde yapılan caminin duvar ve pencere kenarları yontma taştan yükseltilmiş ve sekizgen kasnak üzerine kubbe oturtulmuştur." dedi.

Demirtaş, tarihi caminin Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce orijinalliği korunarak 2008 yılında restore edildiğini anlattı.

Camiyi ziyarete gelen Kazım Tutak da bu yapının, süslemeleri nedeniyle bugüne kadar gördüğü en güzel eser olduğunu dile getirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kütahya'nın "kaşıkçı köyü"nde mesleğe ilgi azalıyorKütahya'nın "kaşıkçı köyü"nde mesleğe ilgi azalıyor
DowAksa Karbon Elyaf Kompozit Malzeme Üretim Tesisi Temel Atma TöreniDowAksa Karbon Elyaf Kompozit Malzeme Üretim Tesisi Temel Atma Töreni
15 kişilik minibüste 56 düzensiz göçmen taşıyan sanıktan "haberim yoktu" savunması15 kişilik minibüste 56 düzensiz göçmen taşıyan sanıktan "haberim yoktu" savunması
Anahtar Kelimeler:
Kütahya

Kütahya Namaz Vakitleri 28 Nisan Perşembe

İmsak
04:25
Sabah
05:59
Öğle
13:03
İkindi
16:50
Akşam
19:57
Yatsı
21:24
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Enerji verir hem kalp hem de sinirim sistemini korur

Enerji verir hem kalp hem de sinirim sistemini korur

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Hobbitler’in yerini söyledi! “Hala hayattalar, gizleniyorlar”

Hobbitler’in yerini söyledi! “Hala hayattalar, gizleniyorlar”

Fotoğraflarını satmak için eğitimini bıraktı! “Ailem kovdu”

Fotoğraflarını satmak için eğitimini bıraktı! “Ailem kovdu”

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.