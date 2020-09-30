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Kütahyaspor’dan teşekkür ziyareti

KÜTAHYA HABERLERİ  | 30.09.2020 12:40 | Son Güncelleme

Kütahya Valisi Ali Çelik, TFF 3.

Kütahyaspor’dan teşekkür ziyareti

Kütahya Valisi Ali Çelik, TFF 3. Lig 2. Grupta Kütahya’yı temsil eden Belediye Kütahyaspor yönetimini kabul etti.
Vali Çelik’in makamında gerçekleşen ziyarette Belediye Kütahyaspor Başkanı Cahit Özer, Başkan Vekili Erdoğan Çolak ile yönetim kurulu üyeleri Mehmet Türker, Ahmet Bakırsözer, Murat Güner yer aldı.
Desteklerinden dolayı Vali Çelik’e teşekkür eden Kulüp Başkanı Cahit Özer, Belediye Kütahyaspor’un son durumu hakkında bilgiler verdi.
Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden ve imkanlar dahilinde destek vermeye devam edeceğini söyleyen Vali Çelik, Belediye Kütahyaspor’a başarılar diledi.
Ziyaret sonunda Kulüp Başkanı Cahit Özer, günün anısına Vali Ali Çelik’e adının yazılı olduğu 43 numaralı Belediye Kütahyaspor forması takdim etti.

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