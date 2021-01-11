Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün, Kütahya’ya 18 yılda 17 baraj ve 6 gölet yaptığı belirtildi.

Kütahya’da yeni projelerle 115 bin 910 dekarlık zirai arazinin sulamaya açıldığını belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Kütahya topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 95 milyon 614 bin 520 TL ilave zirai gelir artışı sağladık. 143 bin 940 dekar arazide inşaat çalışmaları devam ediyor. Kütahya’mız için sulamanın önemi çok büyük. Bunun için 10 adet sulama inşaatı devam ediyor. İnşaatı devam eden 10 adet sulama inşaatının tamamlanması ile toplam 143 bin 940 dekar arazinin sulanması sağlanacaktır. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Kütahya zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır" dedi.

"9 baraj ve 2 göletin inşaatı devam ediyor"

Ege’nin ve ülke tarımının önemli illerinden biri olan Kütahya’da ziraatın daha da gelişmesi için son 18 yılda kente 152 adet tesis ile 1 milyar 278 milyon 478 bin 552 TL yatırım yaptıklarını vurgulayan Yıldız, "Kütahya il genelinde son 18 yılda 17 baraj ve 6 gölet inşa ettik. İnşaatı devam eden 9 baraj ve 2 gölet ile 105 bin 540 dekar arazi daha sulamaya açılacaktır. Diğer taraftan Kütahyalı vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Dolayısıyla Kütahya’nın su kaynaklarını değerlendirmek için bütün ilçelerimize yeni baraj ve göletler inşa ediyoruz. Şu anda 9 baraj ve 2 göletin yapım çalışmalarının devam ediyor" diye konuştu.