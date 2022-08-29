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Kutes ve TEV’den üniversite öğrencileri için eğitim bursu

29.08.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kutes İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su Ali Esat Kutmangil: - "Kutes olarak burs fonumuzu her geçen yıl daha da büyüterek daha fazla gence destek olmaya devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin önde gelen döküm markası Kutes, üniversite öğrencilerini burs ile desteklemek için Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğiyle Mehmet Bekir Kutmangil Burs Fonu'nu hayata geçirdi.

TEV'den yapılan açıklamaya göre, Kutes, Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğiyle gençlerin hayalleri yarıda kalmasın, eğitim hayatlarına devam edebilsin diye “Mehmet Bekir Kutmangil Burs Fonu”nu oluşturdu.

Şirket, burs fonuyla ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerini yıl boyunca karşılıksız burs ile destekleyecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kutes İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su Ali Esat Kutmangil, şirket olarak gençleri desteklemeyi sorumlulukları olarak gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kurulduğumuz günden bu yana kurucumuz Mehmet Bekir Kutmangil'in insan odaklı vizyonu doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu vizyon çerçevesinde ülkemizin geleceği olan gençler için fırsat eşitliği yaratmayı oldukça önemsiyoruz. Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğinde hayata geçirdiğimiz Mehmet Bekir Kutmangil Burs Fonu ile üniversite öğrencilerinin eğitim yolculuklarında yanlarında olmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. Kutes olarak burs fonumuzu her geçen yıl daha da büyüterek daha fazla gence destek olmaya devam edeceğiz"

- Başvurular 12 Eylül'de başlıyor

Mehmet Bekir Kutmangil Bursu, İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ile Gazetecilik Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Maden Mühendisliği ile Orman Mühendisliği öğrencileri için geçerli olacak. TEV iş birliğinde hayata geçirilen burs için başvurular 12 Eylül-2 Ekim 2022 tarihleri arasında TEV'in internet sitesinden yapılabilecek.

TEV'in burs şartları doğrultusunda seçilecek öğrencilerin, genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,50 olması, başka bir kamu veya özel kurumdan burs almaması gerekiyor.

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