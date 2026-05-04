Kutlamalarda gerginlik! Amedspor'un golcüsü Mbaye Diagne'ye polis müdahalesi

TFF 1. Lig’de sezonun son haftasında Iğdır FK ile 3-3 berabere kalan Amedspor, kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselmenin sevincini yaşadı. Büyük başarının ardından sahada yapılan kutlamalarda ise kısa süreli bir gerginlik dikkat çekti.

KUTLAMALARDA GERGİNLİK

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya yayılan Amedsporlu futbolcular ve teknik ekip, tarihi yükselişi coşkuyla kutlamaya başladı. Ancak bu anlar sırasında yaşanan küçük bir kriz, sevinç görüntülerinin önüne geçmedi.

DIAGNE’YE POLİS MÜDAHALESİ

Kutlamalara katılan futbolculardan Mbaye Diagne, yanında getirdiği Senegal bayrağını açmak istedi. Bu esnada güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle bayrağın açılması kısa süreliğine engellendi.

"YANLIŞ ANLAŞILDI"

Olayın ardından açıklama yapan Amedspor Başkanı Nahit Eren, yaşananların tamamen bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu belirtti. Eren, güvenlik güçlerinin bayrağı farklı bir sembolle karıştırdığını ifade etti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yaşanan durum kısa sürede sosyal medyada da geniş yankı buldu. Bazı kullanıcılar, Senegal bayrağının farklı bir simgeyle karıştırıldığını öne sürdü.