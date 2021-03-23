Kutsal Damacana 3: Dracoola filmi nerede çekildi? İşte Kutsal Damacana 3: Dracoola filminin oyuncuları...

Yönetmenliğini Korhan Bozkurt'un, yapımcılığını ise Şenol Zencir ve Selin Altınel'in üstlendiği komedi türündeki Kutsal Damacana 3: Dracoola filminde Ersin Korkut, Şahin Irmak ve Sinan Bengier gibi oyuncuların rol alıyor. İzleyiciler Kutsal Damacana 3: Dracoola filmi nerede çekildi ve Kutsal Damacana 3: Dracoola oyuncuları kimler sorusunu merak ediyor. Peki Kutsal Damacana 3: Dracoola filmi nerede çekildi?

KUTSAL DAMACANA 3: DRACOOLA NEREDE ÇEKİLDİ?

Kutsal Damacana filminin bütün sahneleri Türkiye'de İstanbul'un değişik semtlerinde çekilmiştir. Kutsal Damacana sahneleri için İstanbul'un pek çok semtinde çeşitli setler kurulmuştur.

KUTSAL DAMACANA 3: DRACOOLA KONUSU

Doğduğu gün cami avlusuna bırakılan, güvercin ve kumruların yemleriyle beslenen Sebo, büyüdüğünde kendini zengin bir iş adamının yanında bulur. Burada hem bekçilik hem de bahçe işleriyle uğraşan Sebo iş adamının kızı Demet'e aşık olunca işler değişir. Bir akşam çat kapı eve gelen Kont Dracula, Sebo’nun büyük büyükdedesi Kara Fuat, Dracula’nın sevgilisini elinden aldığı için Sebo’dan intikam almak için türlü yollar deneyecektir.