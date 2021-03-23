Kutsal Damacana 3: Dracoola filmi nerede çekildi? İşte Kutsal Damacana 3: Dracoola filminin oyuncuları...

Yönetmenliğini Korhan Bozkurt'un, yapımcılığını ise Şenol Zencir ve Selin Altınel'in üstlendiği komedi türündeki Kutsal Damacana 3: Dracoola filminde Ersin Korkut, Şahin Irmak ve Sinan Bengier gibi oyuncuların rol alıyor. İzleyiciler Kutsal Damacana 3: Dracoola filmi nerede çekildi ve Kutsal Damacana 3: Dracoola oyuncuları kimler sorusunu merak ediyor. Peki Kutsal Damacana 3: Dracoola filmi nerede çekildi?
Kutsal Damacana filminin bütün sahneleri Türkiye'de İstanbul'un değişik semtlerinde çekilmiştir. Kutsal Damacana sahneleri için İstanbul'un pek çok semtinde çeşitli setler kurulmuştur.
Doğduğu gün cami avlusuna bırakılan, güvercin ve kumruların yemleriyle beslenen Sebo, büyüdüğünde kendini zengin bir iş adamının yanında bulur. Burada hem bekçilik hem de bahçe işleriyle uğraşan Sebo iş adamının kızı Demet'e aşık olunca işler değişir. Bir akşam çat kapı eve gelen Kont Dracula, Sebo’nun büyük büyükdedesi Kara Fuat, Dracula’nın sevgilisini elinden aldığı için Sebo’dan intikam almak için türlü yollar deneyecektir.
Ersin Korkut
Sinan Bengier
Volkan Demirok
Şahin Irmak
Özge Ulusoy
Ceyhun Fersoy
Burhan Türk
Ececan Gümeci
Abidin Yerebakan
Hüseyin Elmalıpınar
Ahmet Bilgin
Mahmut Kemal Arslan
Güzin Usta
Yakup Konca
Cebrail Okçu
Erdem Baş
Ayhan Kanat
Ömer Tunar
Duygu Yıldız
Kubilay Güleçoğlu
Kemal Aslan
Yıldıray Yıldızoğlu
Alp Çoker
Nazım Karagöz
Eyüp Bahşi
Hikmet Usta
Yahya Çelebi
Şenol Önder
Rıdvan Göksu
Şenol Şahin
Yusuf Şahin
Fırat Doğruloğlu
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