MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kutsal Damacana 3: Dracoola filmi nerede çekildi? İşte Kutsal Damacana 3: Dracoola filminin oyuncuları...

Kutsal Damacana 3: Dracoola filmi nerede çekildi? İşte Kutsal Damacana 3: Dracoola filminin oyuncuları...

23.03.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şenol Zencir ve Selin Altınel'in yapımcılığını üstlendiği Korhan Bozkurt'un ise yönetmenliğini yaptığı Kutsal Damacana 3: Dracoola filmi, 92 dakika uzunluğunda komedi türünde bir filmdir. İzleyiciler Ersin Korkut, Şahin Irmak ve Sinan Bengier gibi oyuncuların rol aldığı Kutsal Damacana 3: Dracoola filmi nerede çekildi ve Kutsal Damacana 3: Dracoola oyuncuları kimler sorusunu merak ediyor. İşte çekim yeri ve detaylar...

Kutsal Damacana 3: Dracoola filmi nerede çekildi? İşte Kutsal Damacana 3: Dracoola filminin oyuncuları...

Yönetmenliğini Korhan Bozkurt'un, yapımcılığını ise Şenol Zencir ve Selin Altınel'in üstlendiği komedi türündeki Kutsal Damacana 3: Dracoola filminde Ersin Korkut, Şahin Irmak ve Sinan Bengier gibi oyuncuların rol alıyor. İzleyiciler Kutsal Damacana 3: Dracoola filmi nerede çekildi ve Kutsal Damacana 3: Dracoola oyuncuları kimler sorusunu merak ediyor. Peki Kutsal Damacana 3: Dracoola filmi nerede çekildi?

KUTSAL DAMACANA 3: DRACOOLA NEREDE ÇEKİLDİ?

Kutsal Damacana filminin bütün sahneleri Türkiye'de İstanbul'un değişik semtlerinde çekilmiştir. Kutsal Damacana sahneleri için İstanbul'un pek çok semtinde çeşitli setler kurulmuştur.

KUTSAL DAMACANA 3: DRACOOLA KONUSU

Doğduğu gün cami avlusuna bırakılan, güvercin ve kumruların yemleriyle beslenen Sebo, büyüdüğünde kendini zengin bir iş adamının yanında bulur. Burada hem bekçilik hem de bahçe işleriyle uğraşan Sebo iş adamının kızı Demet'e aşık olunca işler değişir. Bir akşam çat kapı eve gelen Kont Dracula, Sebo’nun büyük büyükdedesi Kara Fuat, Dracula’nın sevgilisini elinden aldığı için Sebo’dan intikam almak için türlü yollar deneyecektir.

KUTSAL DAMACANA 3: DRACOOLA OYUNCULARI

Ersin Korkut
Sinan Bengier
Volkan Demirok
Şahin Irmak
Özge Ulusoy
Ceyhun Fersoy
Burhan Türk
Ececan Gümeci
Abidin Yerebakan
Hüseyin Elmalıpınar
Ahmet Bilgin
Mahmut Kemal Arslan
Güzin Usta
Yakup Konca
Cebrail Okçu
Erdem Baş
Ayhan Kanat
Ömer Tunar
Duygu Yıldız
Kubilay Güleçoğlu
Kemal Aslan
Yıldıray Yıldızoğlu
Alp Çoker
Nazım Karagöz
Eyüp Bahşi
Hikmet Usta
Yahya Çelebi
Şenol Önder
Rıdvan Göksu
Şenol Şahin
Yusuf Şahin
Fırat Doğruloğlu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vaka rekortmeni Samsun’un ‘mavi’ mahallesiVaka rekortmeni Samsun’un ‘mavi’ mahallesi
Estetiksiz halini paylaştı! Görenler tanıyamadı Estetiksiz halini paylaştı! Görenler tanıyamadı
Sinan Akçıl’ın keşfi! Dikkat çekti...Sinan Akçıl’ın keşfi! Dikkat çekti...
Anahtar Kelimeler:
Ersin Korkut
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

İstanbul Sözleşmesi yorumu! Beştepe'yi de etiketledi

İstanbul Sözleşmesi yorumu! Beştepe'yi de etiketledi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İbo Show'a katıldı! Estetikli hali olay oldu

İbo Show'a katıldı! Estetikli hali olay oldu

Bir Zamanlar Müge Anlı yerine o vardı! Son hali inanılmaz...

Bir Zamanlar Müge Anlı yerine o vardı! Son hali inanılmaz...

Naz Mila'dan olay paylaşım! Takipçilerini şaşı etti

Naz Mila'dan olay paylaşım! Takipçilerini şaşı etti

Diğer Haberler

Ajdar konser için 5 milyon euro istedi yetmedi bir de...

Ajdar konser için 5 milyon euro istedi yetmedi bir de...

Umut Eker kimdir? Umut Eker kaç yaşında? Doya Doya Moda’nın jürisi Umut Eker nereli?

Doya Doya Moda’nın jürisi Umut Eker kimdir?

Ünlü sunucu Bircan Bali estetiksiz halini paylaştı! Görenler tanıyamadı

Estetiksiz halini paylaştı! Görenler tanıyamadı

Kırgın Çiçekler'in Meral'i Aleyna Solaker cesur pozlarıyla gündemde

Değişimi şoke etti! Cesur pozlar

Nuri Alço’nun eşi Burcu Sezginoğlu kimdir? Burcu Sezginoğlu hayat hikayesi nedir?

Nuri Alço’nun eşi Burcu Sezginoğlu kimdir?

54 yaşındaki Salma Hayek kıvrımlarını sergiledi

54 yaşındaki Salma Hayek kıvrımlarını sergiledi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.