Kutsal Damacana 4 seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor! Şafak Sezer: Kızım da filmde içine şeytan giren kızı oynuyor

Senaryosunu Kamuran Süner ve Şafak Sezer'in birlikte yazdığı, yönetmenliğini Kamil Çetin'in, yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği 'Kutsal Damacana 4' filmi 20 Ocak günü beyazperde de olacak. Filmin galası Şişli'de bir AVM'nin sinema salonunda gerçekleşti. Kırmızı halı adeta yıldızlar geçidine dönüştü, sinema ve cemiyet hayatından önemli isimler katıldı. Kutsal Damacana 4 filmi yanlışlıkla papaz olan Fikret karakterinin başından geçen komik hikayeleri konu alıyor.

'SEYİRCİMİZİN SEVDİĞİ İŞİ YAPIYORUZ'

Filmin başrolü Şafak Sezer, "Bu filmin hikayesini özellikle sette yönetmeniz Kamil Çetin çok çalıştı. Filmi kısa bir sürede çektik. Diğer filmler biraz uzun sürmüştü. Sinema çok pahalı bir iş. Senaryosu bittikten sonra senariste para ödemeye başlıyorsun. Filmin bol seyircili olmasını isterim bir işin devamını yapmak için. Bende şöyle bir durum var; ben farklı bir iş yaptığımda seyircim beni kabullenmiyor. İllaki sevdiği işi yapacağız. Kızım da filmde içine şeytan giren kızı oynuyor. Çok yetenekli. Bir babası değil ama belki ileride olur. Çok şanslıyız. Makyözümüz Bade Hanım çok yetenekli. 20 dakikada korku makyajı yapan biriyle çalıştık. Bundan sonra hep bizimle olacak" diye konuştu.

'KORKU VE KOMEDİYLE BİRLİKTE KUTSAL DAMACANA 4 SEYİRCİYLE BULUŞACAK'

Filmde oynayan Ersin Korkut bu gece filmi ilk defa izleyeceğini belirterek "Film hakkında son sözü seyirci söyleyecek. Kutsal Damacana 3 filminde Şafak Sezer yoktu, ben vardım. Diğerinde de Şafak Sezer vardı ben yoktum. Kendi fikrimi söylüyorum. Şafak Sezer'siz Kutsal Damacana olmaz. Kutsal Damacana 1 filminde 850 bin seyirci gelmişti. Şafak abi benim sektördeki çıkış noktamdı. Şafak ağabeyle oynamak gerçekten çok eğlenceli. Kamil Çetin yönetmenimiz. Şafak ağabey senaryoya da müdahale ediyor, ölüyoruz gülmekten. Bugün de korku ve komediyle Kutsal Damacana 4 seyirciyle buluşacak inşallah güzel vakit geçiririz" dedi.



Filmde rol alan Müjde Uzman, filmde olmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Şafak'ın filmdeki esprileri çok komik ve güzel geliyor. O yüzden filmin içinde olmak benim için çok güzel oldu. Filmin içerisinde bambaşka bir roldeyim. Bu benim çok hoşuma gitti. Bir medyumu canlandırıyorum. Aslında bütün karakterlerle bir yarış halindeyiz. Biliyorsunuz her zaman bir şeytanımız var. Kovulacak bir öcümüz olacak. Bu sefer hepimiz birlik olarak şeytanı kovacağız. Bu esnada komik olaylar başımıza geliyor" dedi. (DHA)



