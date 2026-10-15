Esra Bilgiç yeni yaşını kutladı! Doğum günü pozlarına beğeni yağdı

Hem özel hayatı hem de kariyeriyle adından söz ettiren Esra Bilgiç şimdi de son pozlarıyla adından söz ettirdi.

Bir süredir Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu Faruk Sabancı ile aşk yaşayan güzel oyuncu Esra Bilgiç son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Esra Bilgiç, 34. yaşını sade bir doğum günü pastasıyla kutladı. Bilgiç, doğum günü pastasının mumlarını üflediği anları, "Tüm iyi dilekleriniz için teşekkür ederim" notuyla paylaştı.

"İYİ Kİ DOĞDUN AŞKIM"

Faruk Sabancı, Esra Bilgiç ile birlikte çekildiği fotoğrafı, "İyi ki doğdun aşkım" notuyla paylaşarak sevgilisine romantik bir kutlamada bulundu.