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Esra Bilgiç yeni yaşını kutladı! Doğum günü pozlarına beğeni yağdı

"Diriliş Ertuğrul", "Ramo", "Kanunsuz Topraklar", "Zamanın Kapıları" gibi projelerde rol alan Esra Bilgiç bir süredir Faruk Sabancı ile yaşadığı aşkla adından söz ettiriyor. Her adımı olay olan ünlü isim şimdi de doğum günü pozlarıyla dikkat çekti. Bilgiç'in peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede gündem oldu.

Esra Bilgiç yeni yaşını kutladı! Doğum günü pozlarına beğeni yağdı
Öznur Yaslı İkier

Hem özel hayatı hem de kariyeriyle adından söz ettiren Esra Bilgiç şimdi de son pozlarıyla adından söz ettirdi.

Bir süredir Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu Faruk Sabancı ile aşk yaşayan güzel oyuncu Esra Bilgiç son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Esra Bilgiç yeni yaşını kutladı! Doğum günü pozlarına beğeni yağdı 1

Esra Bilgiç, 34. yaşını sade bir doğum günü pastasıyla kutladı. Bilgiç, doğum günü pastasının mumlarını üflediği anları, "Tüm iyi dilekleriniz için teşekkür ederim" notuyla paylaştı.

Esra Bilgiç yeni yaşını kutladı! Doğum günü pozlarına beğeni yağdı 2

"İYİ Kİ DOĞDUN AŞKIM"
Faruk Sabancı, Esra Bilgiç ile birlikte çekildiği fotoğrafı, "İyi ki doğdun aşkım" notuyla paylaşarak sevgilisine romantik bir kutlamada bulundu.

Esra Bilgiç yeni yaşını kutladı! Doğum günü pozlarına beğeni yağdı 3

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Esra Bilgiç Faruk Sabancı
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