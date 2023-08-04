Kutsi otoyolda kaldı! Yolda yakıt beklerken korkunç kaza...

Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde yol alan Kutsi talihsiz anlar yaşadı.

Şarkıcı ve oyuncu Kutsi, aracıyla ilerlediği sırada yakıtı bitti. Kutsi, Kuzey Marmara Otoyolu'nda yakıt beklediği sırada Ankara yönünde TIR lastiğinin patlaması sonucu kaza yaşandı. Kazada 2 kişi öldü.

Bu sırada ters istimakette bekleyen Kutsi, yakıt için aradığı kişilerin gelmesiyle depoyu doldurdu. Kutsi daha sonra yoluna devam etti.

EVİ TERK EDİNCE KİRAYI ÖDEMEMİŞTİ

Kutsi son günlerde eşi Sibel Ülker'in oturduğu Maltepe'deki evinin 10 bin liralık kirasını ödemediği için ev sahibi tarafından mahkemeye verilmesiyle gündem olmuştu. Kutsi'nin ödeme yapmadığı tarihlerde evde oturduğu, eşiyle kavga ettiği zaman evden ayrıldığı ve eşinin halen daha evde ikamet ettiği belirtilmişti.

