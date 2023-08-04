MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kutsi otoyolda kaldı! Yolda yakıt beklerken korkunç kaza...

Kutsi otoyolda kaldı! Yolda yakıt beklerken korkunç kaza...

04.08.2023 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boşanma haberleriyle gündemde olan Kutsi, aracıyla Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilerlediği sırada yakıtı bitti. Bir süre yolda bekleyen Kutsi, yakıtın getirilmesinin ardından yoluna devam etti.

Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde yol alan Kutsi talihsiz anlar yaşadı.

Şarkıcı ve oyuncu Kutsi, aracıyla ilerlediği sırada yakıtı bitti. Kutsi, Kuzey Marmara Otoyolu'nda yakıt beklediği sırada Ankara yönünde TIR lastiğinin patlaması sonucu kaza yaşandı. Kazada 2 kişi öldü.

4f8139e4f67d78317952d939acebc4b0

Bu sırada ters istimakette bekleyen Kutsi, yakıt için aradığı kişilerin gelmesiyle depoyu doldurdu. Kutsi daha sonra yoluna devam etti.

cf781d00b36e44bc66c37869ff604dba

EVİ TERK EDİNCE KİRAYI ÖDEMEMİŞTİ

Kutsi son günlerde eşi Sibel Ülker'in oturduğu Maltepe'deki evinin 10 bin liralık kirasını ödemediği için ev sahibi tarafından mahkemeye verilmesiyle gündem olmuştu. Kutsi'nin ödeme yapmadığı tarihlerde evde oturduğu, eşiyle kavga ettiği zaman evden ayrıldığı ve eşinin halen daha evde ikamet ettiği belirtilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tribün pozunda dikkat çeken detay! Herkes aynı şeyi sorduTribün pozunda dikkat çeken detay! Herkes aynı şeyi sordu
Dudaktan Kalbe'nin Lamia'sı ve Kenan'ı 16 yıl sonra bir arada!Dudaktan Kalbe'nin Lamia'sı ve Kenan'ı 16 yıl sonra bir arada!
Maneviyata yönelmişti! Şortlu poza yorum yağdıManeviyata yönelmişti! Şortlu poza yorum yağdı
Anahtar Kelimeler:
Kutsi Oyuncu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kıvılcımlar saçarak ilerledi! Görenler inanamadı! O kadar sarhoştu ki...

Kıvılcımlar saçarak ilerledi! Görenler inanamadı! O kadar sarhoştu ki...

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

Çocuğunu pencereden aşağıya attı! Korku dolu anlar...

Çocuğunu pencereden aşağıya attı! Korku dolu anlar...

Annesini merdivenden itip konserve kutusuyla dövdü

Annesini merdivenden itip konserve kutusuyla dövdü

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.