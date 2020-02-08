YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çankırı
  4. Kütüphane nöbetini kaymakam, hakim ve müdürler tutuyor

Kütüphane nöbetini kaymakam, hakim ve müdürler tutuyor

ÇANKIRI HABERLERİ  | 08.02.2020 11:19 | Son Güncelleme

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde öğrencilerin okul saati dışında da halk kütüphanesinden yararlanabilmeleri amacıyla Kaymakam Ferhat Altay, hakim Şeyma Erözbağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlker Kendir ile okul müdürleri ve öğretmenler, gönüllü olarak 17.00-22.00 saatlerinde kütüphanede öğrencilere yardımcı oluyor - Kaymakam Altay: "Hem tecrübeli insanların örnek olması, hem çocuklarımıza çalışma şeklini öğretmek hem de kendi aralarında sinerji yakalayıp sınavlara daha iyi hazırlanmalarını istedik"

MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'nın Şabanözü ilçesindeki halk kütüphanesinden öğrencilerin okul saatleri dışında da yararlanabilmeleri amacıyla Kaymakam Ferhat Altay, hakim Şeyma Erözbağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlker Kendir ile öğretmenler, akşam saatlerinde nöbet tutuyor.

Şabanözü'nde 2016 yılında açılan ilçe halk kütüphanesi, bir görevli nezaretinde hafta içi 08.00-17.00, cumartesi günleri ise 12.00-20.00 saatlerinde hizmet veriyor.

Kütüphanenin hafta içinde sadece mesai saatlerinde açık olması, okul çıkışında buradan yararlanmak isteyen öğrenciler için sorun teşkil etti.

Öğrencilerden gelen talepleri dikkate alan Kaymakam Altay, kütüphanenin daha verimli kullanılması için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve okul idarecileriyle bir araya gelerek yapılabilecekleri görüştü.

Yapılan görüş alışverişinin ardından öğrencilerin hafta içi akşamları da faydalanabilmeleri için kütüphanenin saat 22.00'ye kadar açık kalması kararlaştırıldı.

Yaklaşık 2 aydır görevlinin mesaisinin bittiği saat 17.00'den sonra kütüphanede Kaymakam Altay'ın yanı sıra hakim Erözbağ ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kendir ile okul müdürleri ve öğretmenler gönüllü olarak nöbet tutarak, öğrencilere yardımcı oluyor.

Kaymakam Ferhat Altay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede göreve başladığında kütüphanenin çok aktif kullanılmadığını söyledi.

Özellikle üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere uygun ortam hazırlamaya çalıştıklarını belirten Altay, "Çocuklarımızın ihtiyaçlarını düşünerek onların da desteğiyle burayı aktif şekilde kullanmaya başladık. Kütüphanemizin ısınma problemi vardı, bunu da ortadan kaldırdık. Özellikle üniversiteye hazırlanan çocuklarımız akşamları burada oluyor." dedi.

Evinde çalışma ortamını yakalayamayan çocuklara bu imkanı sunmaları gerektiğini vurgulayan Ferhat Altay, "Çocuklar tek başına kaldıklarında ders çalışmada sıkıntı yaşayabiliyor. Hem tecrübeli insanların örnek olması, hem çocuklarımıza çalışma şeklini öğretmek hem de kendi aralarında sinerji yakalayıp sınavlara daha iyi hazırlanmalarını istedik." diye konuştu.

- Öğrencilerin hedefleri büyüdü

İlker Kendir de ilçedeki okullarda 1600 öğrencinin eğitim gördüğünü, 47 öğrencinin de üniversiteye hazırlandığı bilgisini verdi.

Kütüphanede nöbet tutan idarecilerin öğrencilere örnek olduğunu, bilmedikleri sorularda da onlara yardım ettiklerini vurgulayan Kendir, "Bu uygulama başlamadan önce öğrencilerin hedefleri küçüktü. Son bir ayda hedefler büyüdü, üniversitelerin çeşitli bölümlerini tanımaya başladılar. Bunun yanı sıra ilçemizde koçluk sistemi uyguluyoruz. Ev ortamı, eksikleri, deneme sınavı gibi konular öğrencilerin koçları tarafından denetleniyor." ifadelerini kullandı.

Şabanözü Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Beyza Koçak da ev ortamında rahat ders çalışamadığı için kütüphaneye geldiğini dile getirerek, "Kütüphanede ciddi bir ortam var, ders çalışmaya daha elverişli. Rica ettik bizi kırmadılar, kendileri de fedakarlık yapıp bizi çalıştırıyorlar. Başımızda hakime hanım, kaymakamımızın olması bizlere de güzel örnek oluyor." şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çankırı halk kütüphanesi Kaymakam Ferhat Altay kütüphane Şabanözü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı

Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Erzincan’da silahlı kavga: 11 yaralı

Erzincan’da silahlı kavga: 11 yaralı

Hisarcık’ta 21 köyün nüfusu azaldı, 4 köyün nüfusu 16 kişi arttı

Hisarcık’ta 21 köyün nüfusu azaldı, 4 köyün nüfusu 16 kişi arttı

Sivas’ta eller semaya açıldı

Sivas’ta eller semaya açıldı

Bursa'da kafede çıkan kavgada iki kişi silahla yaralandı

Bursa'da kafede çıkan kavgada iki kişi silahla yaralandı

Çankırı Namaz Vakitleri 8 Şubat Cumartesi

İmsak
06:16
Sabah
07:42
Öğle
13:05
İkindi
15:51
Akşam
18:17
Yatsı
19:38

Çankırı Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Cumartesi

Can Eczanesi
Merkez
Emniyet Eczanesi
Merkez
Çerkeş Eczanesi
Cerkes
Kaymakçı Eczanesi
Korgun
Şifa Eczanesi
Kursunlu
Kızılırmak Eczanesi
Kizilirmak
Günay Eczanesi
Orta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

FETÖ'yü "Teneke Adamlar" senaryosunda anlattı

FETÖ'yü "Teneke Adamlar" senaryosunda anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.