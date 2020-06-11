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Kütüphaneler korona virüs tedbirleriyle hizmete açıldı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 11.06.2020 12:50 | Son Güncelleme

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçe genelinde hizmete bir süre ara verilen kütüphanelerin normalleşme süreci kapsamında yeniden hizmet vermeye başladığını duyurdu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçe genelinde hizmete bir süre ara verilen kütüphanelerin normalleşme süreci kapsamında yeniden hizmet vermeye başladığını duyurdu. Fadıloğlu, “Yeni dönemde sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına dikkat e etmzorunluluğuyla birlikte kütüphanelerimizde hizmet vereceğiz” dedi.
Öğrencilerin akademik başarılarını doğrudan etkileyen proje ve hizmetleriyle eğitimin niteliğine büyük katkı sağlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, korona virüs tedbirleri kapsamında kullanımına bir süre ara verilen kütüphanelerin alınan tedbirler doğrultusunda yeniden hizmet vermeye başladığı bilgisini paylaştı. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyma zorunluluğu ile hizmet verdiklerini kaydeden Fadıloğlu, temizlik, havalandırma ve dezenfekte işlemleri için kütüphanelerin belli saatler arasında kapattıklarını belirtti. Rıdvan Fadıloğlu, her yaş gurubuna göre planlama yaptıklarını dile getirdi.
“Kurallardan taviz vermeden hizmet vereceğiz”
Kütüphanelerin ilk etapta yarı kapasiteyle hizmet vereceğini bildiren Rıdvan Fadıloğlu, “Bizler, belediye olarak genelgelere göre hareket etmek zorundayız. Son çıkarılan genelgeyle birlikte kütüphanelerin açılması noktasında karar verildi. Yeni dönemde sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına dikkat etme zorunluluğuyla birlikte kütüphanelerimizde hizmet vereceğiz. Kütüphanelerimizde ilk etapta yarı kapasite ile hizmet vereceğiz. Kurallardan taviz vermeden hizmet vereceğiz. Kütüphanelerimizin girişinde ateş ölçümü yapılmaktadır. Kütüphanemizi kullanan öğrencilerimiz, sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat etmek durumundadırlar. Kütüphane içerisinde maskesiz dolaşmak yasaktır. Kütüphane içerisinde el antiseptiği kullanılmaktadır. Öğrencilerimiz, belirlenen uygun yerlerde ve sıralarda ders çalışmaktadır. Raflardan kitap alımı, görevlilerimiz tarafından yapılmaktadır. Temizlik, havalandırma ve dezenfekte işlemleri için kütüphanemiz, 12.00-13.00 ve 16.30-17.30 saatlerinde kullanıma kapatılmaktadır. Kütüphanelerimizde mümkün olduğu kadar virüsün yayılımını engelleyecek uygulamalar yapıyoruz. Tam normalleşme süreci başlayana kadar bu uygulamamızı devam ettireceğiz. Fiziki mekanı küçük olan okuma salonlarını kapalı tutmaya devam ediyoruz. Diğer taraftan kütüphanelerimizin açılarak öğrencilerimize hizmet vermesi noktasındaki kararlılığımızı devam ettiriyoruz” diye konuştu.

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