Kuveyt Türk üst üste 5. kez "Türkiye'nin En İyi İşvereni" seçildi

İSTANBUL (AA) - İnsan kaynakları süreçlerini "önce insan-önce çalışan" prensibiyle yürüten Kuveyt Türk, Great Place to Work Enstitüsü (GPTW) tarafından insan kaynakları alanında düzenlenen Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2022 Ödülleri'nde "5000+ Çalışan Sayısı" kategorisinde üst üste 5. kez "Türkiye'nin En İyi İşvereni" seçildi.

Banka açıklamasına göre, Kuveyt Türk'ün bu ödüle layık görülmesinde İşveren Markası İyi ki şemsiyesi altında uygulanan yeni dönem kariyer yapısı Gelişim Mutfağı, Esnek Yan Haklar Uygulaması Sepetim, Önce Çalışan Meclisi gibi hayata geçirdiği birçok özgün insan kaynakları uygulaması etkili oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Strateji, İK, Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, kuruldukları günden bu yana 33 yıldır müşteri memnuniyetinin, çalışan memnuniyetinin doğal bir sonucu olduğuna inandıklarını, insan kaynakları politikalarını bu anlayış doğrultusunda şekillendirdiklerini belirtti.

Çalışanlarının fikirlerini özgürce ifade ettikleri, karar sistemlerine dahil oldukları ve çalışırken güven duydukları bir ortam oluşturmak adına özgün uygulamalar geliştirdiklerini aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Her bir çalışanımızın gelişimi ve kariyer hedeflerine büyük önem veriyor, onlar için en iyi çalışan deneyimini ve yolculuğunu tasarlamaya odaklanıyoruz. İşveren Markası İyi ki şemsiyesi altında uygulanan, Ferah Çalışma Modeli, Gelişim Mutfağı, Önce Çalışan Meclisi gibi birçok insan kaynakları uygulamasını hayata geçirdik.

Oluşturduğumuz özel iş yeri kültürümüz sayesinde, insan kaynakları alanında en saygın organizasyonlardan biri olan Great Place to Work Enstitüsü Türkiye tarafından son 5 yıldır Türkiye'nin En İyi İşverenleri listesinde yer alıyoruz. Çalışanlarımızın memnuniyetini ve gelişimini odağımıza alan yaklaşımlar sergilemeye, özgün uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz."

- Çalışanlarını geleceğe hazırlıyor

Kuveyt Türk, çalışan memnuniyetini artıran ve ödüller kazanmasını sağlayan yeni nesil insan kaynakları uygulamalarıyla dikkati çekiyor. Kuveyt Türk, unvanları kaldıran, çalışanların kariyer tariflerini kendilerinin yazdığı ve farklı alanlarda deneyim kazandığı, çalışanları geleceğin yetkinliklerine hazırlayan yeni kariyer modeli Gelişim Mutfağı projesini geçen yıl hayata geçirdi.

Gelişim Mutfağı, bir taraftan çalışanların mevcut işlerinde derinleşmesini ve geleceğe donanımlı şekilde hazırlanmasını sağlarken, diğer taraftan çalışanların departmanlar arası rotasyon, deneyimleme eksenli geçici görevlendirmeler, iş başı eğitimler gibi uygulamaları Gelişim Sepeti'nde toplayıp puanlandırarak çalışanlara farklı alanlarda tecrübe kazanma imkanı sunuyor.

Unvan ve terfi baskılarından uzak İkili Kariyer Yapısı ise çalışanların kendi gelişim yolculuklarına odaklanarak farklı kariyer rotaları çizebilmelerine imkan veriyor. Kıdemde ve performansta istenilen şartların sağlanması koşuluyla, işin gerekliliğine göre belirlenmiş çevrimiçi eğitimler, sertifikalar, rotasyonlar ve yüksek lisans süreçleriyle çalışanlara farklı bir kariyer yolu sunuluyor. Performansı ve kıdemi yeterli olan çalışanlar, seviyelerine ve işlerine göre ek bir ücret artışından da faydalanıyor.

Kuveyt Türk'ün 2017 yılında hayata geçirdiği Kuveyt Türk Bankacılık Okulu ise bugün Kuveyt Türk Akademi olarak yoluna devam ediyor. Mesleki ve yetkinlik gelişim eğitimlerinin yanı sıra çalışanlara Veri Analisti Yetiştirme Programı, Veri Bilimcisi Yetiştirme Programı ve Dijital Yetkinlik Geliştirme Programı gibi birçok alanda eğitimler veriliyor.

Öğrenmenin değere dönüştüğü Kuveyt Türk Akademi, ortaya koyduğu başarılı çalışmaların sonucunda dünyanın en prestijli danışmanlık şirketlerinden Brandon Hall Group tarafından düzenlenen Excellence Awards'ta 4'ü altın olmak üzere 10 ödüle ve Tegep'ten 3 ödüle birden layık görülmüştü.

- MT, Tech Talent ve D3 Programları ile geleceğin yöneticilerini yetiştiriyor

Kuveyt Türk, ödüllü Management Trainee programıyla gelecekteki yöneticileri yetiştirmeye devam ediyor. Ayrıca teknoloji alanında da ödüllü uygulamalara ve ülkedeki 2 AR-GE merkezine sahip tek banka olarak Tech Talent; denetim pozisyonundaki çalışanlar için olan D3 ve MT programlarına, üniversitelerden yeni mezun olan veya mezuniyet tarihi üzerinden henüz bir sene geçen ve çok iyi derece İngilizce bilen adaylar başvuruda bulunabiliyor.

Yetenek programlarına dâhil olan çalışanlara, hem belli üniversitelerde ücretsiz yüksek lisans desteği veriliyor, hem de kariyer hedeflerine katkı sunan sınıf içi ve online eğitim imkanları sunuluyor. Farklı birimleri deneyimlemeleri ve kendilerini geliştirebilmeleri için kurum içi rotasyon imkanı da sunuluyor.

Bu programlarını tamamlayarak kariyerinde hızla ilerleyen birçok çalışan hem sahada hem de genel müdürlük birimlerinde yönetici olarak konumlandırılıyor. Kuveyt Türk'te stratejiden inovasyona, bireysel pazarlamadan ticari pazarlamaya kadar müdür ve direktörlükler MT'lere emanet ediliyor. Ayrıca Tech Talent ve D3 ile de geleceğin yöneticileri yetiştiriliyor.

Kuveyt Türk, yan haklar konusunda ise sektörde bir ilk olan ve bu yıl 5. dönemine giren esnek yan haklar uygulaması Sepetim ile çalışanların farklı ihtiyaçlarına farklı çözümler sunuyor.

Brandon Hall Grup tarafından mükemmellik ödülü ve Stevie Awards'tan ödül alan Sepetim uygulaması sayesinde çalışanlar, yan haklarından esnettikleri bütçelerle BES gibi tasarruf yolunu tercih edebiliyor ya da bütçelerini seyahat, eğitim gibi ihtiyaç alanlarında değerlendirebiliyor. Kurum içi yapılan anket çalışmalarında Sepetim uygulamasından memnun ve çok memnun olan çalışan oranı yüzde 87'ye kadar yükseldi.

Kuveyt Türk’ün, çalışanların birbirleriyle iletişim kurabildikleri interaktif bir platform olan, iç iletişim uygulamalarında Stevie Awards ödüllü "İyi ki" mobil uygulaması da çalışanlar arasında yoğun ilgi görüyor. Tebrikler, kutlamalar, duyurular ve videolar bu platform üzerinden paylaşılıyor. İyi ki mobil uygulaması, salgın sürecinde çalışanlarla iletişimin kesintisiz sağlanması bakımından önemli görevler de üstleniyor.

Farklı organizasyon, fonksiyon, unvan ve kıdemlerden çalışanların oluşturduğu Önce Çalışan Meclisi de çalışanların yönetime ulaşan sesi olarak görev yapıyor.

Kuveyt Türk ayrıca Hasbihal Sohbetleri, Kariyer Buluşmaları, Çalışan Memnuniyeti Hattı, Arkadaşım İK, Gönüllü Denetçilik Hattı, Etik Bildirim Hattı gibi insan kaynakları uygulamalarıyla ve Kitap Okuma Kulübü, Sosyal Yardımlaşma Kulübü, Gezi Kulübü, Basketbol Kulübü gibi organizasyonlarla çalışanlarının ilgi alanlarına destek oluyor.

