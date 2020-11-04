Kuveyt Türk’ten İzmirli depremzedeler için 3 ay erteleme kararı

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşlarından Kuveyt Türk, İzmir depreminde mağdur olan müşterilerine destek olabilmek amacıyla kasım ayı finansman taksitlerini ve kredi kartı ödemelerini ilave kâr payı almaksızın 3 ay erteliyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk, 30 Ekim Cuma günü İzmir’de meydana gelen depremin ardından zor günler geçiren ve depremden olumsuz etkilenen bireysel ve tüzel müşterilerinin talep etmeleri halinde, finansman taksitlerinin ve kredi kartlarının kasım ayı ödemesini ilave kâr payı almaksızın 3 ay erteleme kararı aldı. Kuveyt Türk müşterileri erteleme başvurularını şubelerden yapabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, şunları kaydetti:

“İzmir’de yaşanan ve çevre illerden de hissedilen deprem, tüm vatandaşlarımız gibi Kuveyt Türk ailesi olarak bizleri de derinden üzdü. Dualarımızın yanı sıra bu zor zamanlarda depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmak ve yaşanan üzüntü ve acıyı bir nebze olsun hafifletebilmek gayesiyle depremzede olan müşterilerimize, talep etmeleri halinde Kuveyt Türk’ten kullandıkları finansman taksitlerinin ve kredi kartlarının kasım ayı ödemelerini ilave bir kâr payı almadan 3 ay erteleme imkânı sunuyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı ve sabır-ı cemil, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz.”

