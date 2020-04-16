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Kuveyt'ten gelen Türk vatandaşlarının Giresun'daki karantinası tamamlandı

GİRESUN HABERLERİ  | 16.04.2020 13:40 | Son Güncelleme

Kuveyt'ten gelen Türk vatandaşlarının Giresun'daki karantinası tamamlandı

GİRESUN (AA) - Giresun'da, Kuveyt'ten gelerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında KYK yurtlarında karantinaya alınan Türk vatandaşlarının tahliye işlemleri başladı.

2 Nisan tarihinde KYK Gülpembe Hatun Yurdu'na yerleştirilen 301 Türk vatandaşı için karantina süreci bugün sona erdi.

Vatandaşlar bugün öğle saatlerinden itibaren otobüslerle memleketlerine uğurlanıyor.

Giresun'da 3 Nisan tarihinde yerleştirildikleri yurtta karantinaya alınan Türk vatandaşlarının ise yarın tahliyelerinin sağlanacağı öğrenildi.

Kuveyt'te bir Türk şirketinde çalışan işçi Bülent Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 gün süreyle Giresun'da karantinada kaldığını belirterek, "Devletimizden Allah razı olsun. 14 gün boyunca valimiz, AFAD, yurt görevlileri gecesini gündüzüne kattılar. Çok memnun kaldık. Hepsinden razı olsun." dedi.

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