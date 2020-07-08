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Kuyruğu gören, ters yöne girdi

AYDIN HABERLERİ  | 08.07.2020 12:56 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde uzun araç kuyruğunu gören bazı otomobil sürücüleri kuyrukta beklemek istemeyince ters yöne girerek ilerlemeye başladı.Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Çevre yolunda asfaltlama çalışması yapılması dolayısıyla yol üzerinde uzun araç kuyruğu oluştu.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde uzun araç kuyruğunu gören bazı otomobil sürücüleri kuyrukta beklemek istemeyince ters yöne girerek ilerlemeye başladı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Çevre yolunda asfaltlama çalışması yapılması dolayısıyla yol üzerinde uzun araç kuyruğu oluştu. Sıcak havada oluşan kuyrukta beklemek istemeyen bazı araç sürücüleri Kuşadası Ticaret Odası önündeki tali yola girerek ters yönde ilerleyerek kazaya davetiye çıkardı. Otomobillerin oluşan kuyruktan çıkarak ters yönde ilerlemesi vatandaşlar tarafından görüntülendi.

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Merkez
Metin Eczanesi
Merkez
Ozan Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Demeter Eczanesi
Kusadasi
Oksijen Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
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