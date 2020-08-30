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Kuyucak’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

AYDIN HABERLERİ  | 30.08.2020 13:18 | Son Güncelleme

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü, Aydın’ın Kuyucak ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Kuyucak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Karadağ, CHP İlçe Başkanı Hüseyin Gerçekden, MHP İlçe Başkanı Metin Bozkuş, İlçe Müftüsü Ömer Mercan, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Koçak, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Ümit Özkan, Kuyucak Gaziler Derneği Başkanı Ali Akıncı katıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü, Aydın’ın Kuyucak ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Kuyucak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Karadağ, CHP İlçe Başkanı Hüseyin Gerçekden, MHP İlçe Başkanı Metin Bozkuş, İlçe Müftüsü Ömer Mercan, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Koçak, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Ümit Özkan, Kuyucak Gaziler Derneği Başkanı Ali Akıncı katıldı. Tören, Kaymakam Kurt ve Belediye Başkanı Ertürk’ün Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve Atatürk Ortaokulu öğretmenlerinden Mehmet Kervan nezaretinde okunan İstiklal Marşı ile sona erdi.
Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "30 Ağustos Zafer Bayramı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milletçe kenetlenerek bağımsızlığımızın tescillendiği tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisidir. Bu zaferin kazanılmasında emeği olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

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