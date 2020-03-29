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Kuyucak’ta sokağa çıkamayan vatandaşlara 24 saat hizmet

AYDIN HABERLERİ  | 29.03.2020 11:18 | Son Güncelleme

Kuyucak Belediyesi, Korona virüs Tedbirleri kapsamında sokağa çıkma sınırlandırılması getirilen vatandaşlara 24 saat hizmet veriyor.İlçe merkezi ve tüm mahallelerdeki Korona virüs Tedbirleri kapsamında sokağa çıkma sınırlandırılması getirilen vatandaşlara 24 saat hizmet veren Kuyucak Belediyesi, gıda, eczane, ulaşım ve tüm ihtiyaçlarında vatandaşların yardımına koşuyor.Kuyucak İlçesi Karapınar Mahallesinde ikamet eden Mehmet- Nurten Aydın (70) çifti Kuyucak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Birimi Personelleri tarafından ziyaret edildi ve ihtiyaçları belirlendi.

Kuyucak’ta sokağa çıkamayan vatandaşlara 24 saat hizmet

Kuyucak Belediyesi, Korona virüs Tedbirleri kapsamında sokağa çıkma sınırlandırılması getirilen vatandaşlara 24 saat hizmet veriyor.
İlçe merkezi ve tüm mahallelerdeki Korona virüs Tedbirleri kapsamında sokağa çıkma sınırlandırılması getirilen vatandaşlara 24 saat hizmet veren Kuyucak Belediyesi, gıda, eczane, ulaşım ve tüm ihtiyaçlarında vatandaşların yardımına koşuyor.
Kuyucak İlçesi Karapınar Mahallesinde ikamet eden Mehmet- Nurten Aydın (70) çifti Kuyucak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Birimi Personelleri tarafından ziyaret edildi ve ihtiyaçları belirlendi. Belirlenen ihtiyaçlar temin edilerek yaşlı çiftin evine teslim edildi. Ayrıca Korona virüs riskine karşı uyulması gereken 14 Kural broşürü verilerek evden çıkmamaları konusunda bilgi verildi.
Kuyucak Belediyesi’nin hizmetinden memnun kalan ve Belediye Başkanı Ertürk’e teşekkürlerini ileten Aydın çifti, "Devletimizden, Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Bunlar kara gündür gelir geçer inşallah" diyerek Başkan Ertürk’e iletilmesi üzerine çiçek hediye etti.
Başkan Ertürk ise," Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma sınırlandırılması getirilen vatandaşlarımıza 24 saat hizmet veriyoruz.Vatandaşlarımız ziyaret edilerek ihtiyaç ve istekleri belirleniyor. Gıda, eczane, ulaşım ve tüm ihtiyaçlarında vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Vatandaşlarımızın Bütün ihtiyaçları temin edilerek evlerine teslim ediliyor. Kuyucak Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her daim yanındayız" diye konuştu.

Kuyucak’ta sokağa çıkamayan vatandaşlara 24 saat hizmet

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Pelin Eczanesi
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Yamanlar Eczanesi
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Yenimahalle Eczanesi
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