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Kuyumcuda müşterinin içerisinde altın olan çantasını alıp kaçan şüpheli tutuklandı

16.01.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuyumcuda müşterinin içerisinde altın olan çantasını alıp kaçan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de bir kuyumcuda müşterinin içerisinde altın olan çantasını alıp kaçan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir kuyumcuda içerisinde yaklaşık 500 bin lira değerinde altının bulunduğu çantanın çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, kuyumculuk yapan T.A'nın, Cebeci Mahallesi'ndeki iş yerine elinde altın olan çantayla geldiği, görevliyle konuştuğu sırada 1 kişinin koltuğa bıraktığı çantayı alarak kaçtığını belirledi.

Ekiplerin yaptığı çalışmada şüphelinin İ.A. (19) olduğu, A.D'nin (24) de ona yardım ettiği belirlendi.

Olayın ardından Bursa'ya kaçtıkları tespit edilen şüpheliler, düzenlenen operasyonda çalınan altınlarla yakalandı.

İstanbul'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden İ.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan kuyumcuya gelen şüphelinin, müşteri ile buradaki görevlilerin konuştuğu sırada çantayı alıp kaçması, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Şüpheli Kuyumcu İstanbul Sultangazi

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