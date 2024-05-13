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Kuzeni tarafından yanlışlıkla vurulan 9 yaşındaki Miraç son yolculuğuna uğurlandı

İHA İHA
13.05.2024 14:16
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Bursa’da, şakalaştığı kuzeninin elindeki tüfeğin patlaması sonucu kaza kurşunu ile hayatını kaybeden 9 yaşındaki Miraç Güvenir son yolculuğuna uğurlandı.

Kuzeni tarafından yanlışlıkla vurulan 9 yaşındaki Miraç son yolculuğuna uğurlandı

Olay sonrasında koruma altına alınan 9 yaşındaki C.Ç.K. ise cezai ehliyeti olmaması ve kasıt bulunmaması sebebiyle savcılıkta alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Orhangazi ilçesinde kaza kurşununa kurban giden 9 yaşındaki Miraç son yolculuğuna uğurlandı. Çocuğun cenazesi öğle namazından sonra Orhangazi Hürriyet Camii’nde kılındı. Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Belediye Başkanı Bekir Aydın, Başkan yardımcıları İbrahim Altuntaş ve Lütfü Bakırdan, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sakarya, Jandarma Komutanı J. Üstgm. Selim Kurtoğlu’nun yanı sıra çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazından sonra Miraç’ın cenazesi merkez mezarlıkta toprağa verildi.

ACILI AİLE GÖZYAŞINA BOĞULDU

2 çocuk babası Müstecep Güvenir ve anne Esma Güvenir, cenaze töreni sırasında ayakta durmakta güçlük çekti. Miraç’ın tabutuna sarılan anne ve babası gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze uğurlanırken anne Güvenir’in evladını anarak ettiği feryatları ise yürek parçaladı.

KUZENİ İFADE VERDİ

Olay sonrasında jandarma tarafından koruma altına alınan 9 yaşındaki C.Ç.K. ise savcılıktaki ifadesinin ardından cezai ehliyeti olmaması ve olayın kazaen olması sebebiyle serbest bırakıldı.

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