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Kuzenini bıçakla öldürüp cesedini fındık bahçesine bıraktığı iddia edilen zanlı tutuklandı

09.11.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzenini bıçakla öldürüp cesedini fındık bahçesine bıraktığı iddia edilen zanlı tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kuzenini bıçakla öldürüp cesedini fındık bahçesine bıraktığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Ballar Burmageçit mevkisinde önceki gün Ali Kemal Bayır'ın (44) cesedinin fındık bahçesinde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan kuzeni Ö.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

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