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Kuzey'in Oğlu Volkan Konak konukları kimdir?

20.05.2021 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star Tv ekranlarının fenomen programı Kuzey'in Oğlu Volkan Konak'ın bu haftaki konukları belli oldu. Cuma akşamı yeni bölümü ile ekranlara gelecek olan müzik ve eğlence programında bu hafta da birbirinden başarılı şarkıcılar konuk oluyor. İşte, Kuzey'in Oğlu Volkan Konak'ın bu haftaki konukları...

Kuzey'in Oğlu Volkan Konak konukları kimdir?

Star Tv ekranlarında her Cuma akşamı izleyenler tarafından ilgi ile takip edilen Kuzey'in Oğlu Volkan Konak'ın bu haftaki konukları belli oldu. Her hafta birbirinden ünlü konukların yer aldığı programa bu hafta Cengiz Kurtoğlu, Zara ve Savaş Özdemir konuk olacak. İşte, ayrıntılar...

KUZEY'İN OĞLU VOLKAN KONAK BU HAFTAKİ KONUKLARI

Star Tv ekranlarının fenomen programı Kuzey'in Oğlu Volkan Konak'ın bu haftaki konukları Cengiz Kurtoğlu, Zara ve Savaş Özdemir oldu. Programın 5'inci yeni bölümü Cuma akşamı Star ekranlarında olacak.

ZARA KİMDİR?

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Zara, 15 Ocak 1976'da Üsküdar, İstanbul’da doğdu. Ünlü şarkıcının tam adı Neşe Zara Yılmaz’dır. Aslen Adıyamanlı olan şarkıcı sahne adıyla çocukluk yıllarında “Neşecik” adı ile sekiz albüm çıkardı.

1991 yılında Milliyet Gazetesi'nin açtığı liseler arası müzik yarışmasında "Türk Halk Müziği Kız Solist" dalında Türkiye birincisi oldu. 1993'te aynı yarışmaya tekrardan girdi ve yine birinci oldu. 1996 yılında TRT'nin açtığı "Yetişmiş Ses Sanatçısı" sınavına girdi ve kazanarak "TRT Türk Halk Müziği Akitli Ses Sanatçısı" ünvanıyla göreve başladı. 1997 yılında Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Yunus Emre Müzikali"nde Yunus Emre'nin sevdiği kız Amber rolüyle ve solist olarak görev aldı.

Konservatuardan önce Türk Sanat Müziği, Batı Müziği tarzlarında amatör olarak birçok konser verdi. 1998 yılında "AVUNTU" adlı ilk albümünü çıkardı. Albüm sayesinde "Yılın Umut Veren Kadın Sanatçısı" ödülünü aldı. 4 yıl üst üste (2000/2001/2002/2003) en iyi Türk Halk Müziği Kadın Sanatçı Altın Kelebek ödüllerini aldı. 2007 yılında kendine ait müzik şirketi kurdu.

Şirketinin ismi ise ; "ZR Müzik" tir. 2009-2011 yılları arası 'Salı Sefası' adlı program sunmuştur. Bu programı Oktay Kaynarca ile birlikte sunmuştur ve program iki sene boyunca ekranlardaki yerini korumuştur. Müzik alanı dışında farklı olarak sinema filmlerinde rol almıştır. Bu sinemalar ise şunlardır; 'Eylül Fırtınası ve Deli Yürek-Boomerang Cehennemi' dir.

TRT'de "Zamanı Geldi" isimli programın sunuculuğunu yaptı. 2006 yılının Ramazan ayında ise ATV'de "Tanrı Misafiri" adlı sahur programında ünlü konukların evlerinden canlı olarak yayını gerçekleştirdi ve "Türkünü Söyle" isimli yarışmada jüri üyesi koltuğuna oturdu.

2008 yılında kendi kurduğu ZR Müzik’ten Bahar isimli albümünü piyasaya sundu. 2009 ile 2011 yılları arasında Oktay Kaynarca ile birlikte sundukları Salı Sefası adlı müzik-eğlence programı, tv8 kanalında iki sezon boyunca yayınlandı.

Sanatçı, 2011 yılında Hazine adlı albümünü yine kendi müzik şirketi ZR Müzik’ten piyasaya sürdü.

Zara son olarak 2012 Temmuz ayında Flamenko tarzıyla harmanladığı yeni albümüyle sevenleriyle buluştu. İstanbul Flamenko 5’lisi ile kendi yapım şirketi olan Zr Müzik’ten çıkardığı bu albümde 11 eser bulunuyor. 'Ben Bir Anayım' adlı eserin sözleri Zara’ya ait.

CENGİZ KURTOĞLU KİMDİR?

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Cengiz Kurtoğlu, 5 Mayıs 1959 tarihinde Arhavi, Artvin'de doğdu. 61 yaşındaki Türk müzisyen, piyanist ve şarkıcı Cengiz Kurtoğlu'nun Taverna müziği ve arabesk tarzında albümleri de vardır. Şarkılarında aşk acısı gibi bireysel konuları işler. Yorgun Yıllarım buna örnektir.

Laz asıllı olan Cengiz Kurtoğlu, öğrenim hayatını Artvin'de tamamlamıştır. Memleketinde bulunan çay fabrikasında memur olarak çalışmaya başlayan Kurtoğlu, daha sonra Arhavi'de bulunan "Ciha Dağı Efsanesi" isimli bir orkestra kurarak müziğe giriş yapmıştır. 20 yaşında yani 1979 senesinde askerlik yapmak için Ankara'ya gitmiş ve ilk çocuğu Orçun o sırada dünyaya gelmiştir. Dönüşte bir süre Artvin'de kalan Kurtoğlu, 1982'de İstanbul'a gelerek ilk kaydını dönemin ünlü plakçılarından Şahin Özer'e göndermiştir. 1984'te ilk albümü Sen Sözden Anlamaz Mısın çıkmıştır ve Unutulan, Gelin Etmişler, Gelin Olmuş Gidiyorsun, Okul Yılları, Resmini Öptüm de Yattım, Bizim Şarkımız, Küllenen Aşk, Kabul Edemem, Gece Olunca, Yıllarım, Liselim, Duvardaki Resim, Daha Yokluğunun İlk Akşamında gibi şarkılarıyla tanınmıştır.

SAVAŞ ÖZDEMİR KİMDİR

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Savaş Özdemir, 1970 yılında İstanbul’da doğmuştur. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olan Savaş Özdemir, 1997 yılında Devlet Tiyatrosuna girdi ve bu süre zarfında birçok oyunda oyuncu, yönetmen ve yazar olarak görev aldı.

2011 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosuna atanan Savaş Özdemir'in oynadığı oyunlardan bazıları; Kadıncıklar, Ali Ayşeyi Seviyo, Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü, Soytarılar, Fırtına, Köprüden Görünüş, Cadı Kazanı, Oyunun Oyunu, Beşinci Frank, Pazartesi Perşembe , Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz'dır.

Adana Devlet Tiyatrosunda 2007-2008 sezonunda Necati Cumalı'nın ”Derya Gülü” ve 2011–2012 sezonundaysa Emanuel Marie'nin “Beyaz” adlı oyunlarını yönetti.

Süper Baba, Yasemince, Mavi Düşler, Avrupa Yakası, Haziran Gecesi, Eylül, Kapıları Açmak, Gülpare, Gurbet Yolcuları, Kurtlar Vadisi Pusu, Kuzey Rüzgarı, Sinekli Bakkal, Adanalı, Gece Gündüz gibi dizilerde oynayan Savaş Özdemir şimdilerde, Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Tipi karakterine hayat vermektedir.


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