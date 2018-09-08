Kuzey İrlanda 1 - 2 Bosna Hersek (UEFA Uluslar Ligi)

UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun üçüncü gününde, B Ligi 3. Grup karşılaşmasında Kuzey İrlanda, Windsor Park'ta Bosna Hersek'i konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip Bosna Hersek, 36. dakikada Haris Duljevic'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda da ataklarını sürdüren Bosna Hersek, 64. dakikada Elvis Saric'in fileleri havalandırmasıyla farkı açarak skoru 2-0'a getirdi. Kuzey İrlanda'da Will Grigg, 90+3'üncü dakikada ağları sarsmasına rağmen takımının mücadeleyi kaybetmesine engel olamadı ve karşılaşma, Bosna Hersek'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Medipol Başakşehir'de forma giyen Bosna Hersekli Edin Visca, karşılaşmada 90 dakika boyunca sahada kaldı.

