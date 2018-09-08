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Kuzey İrlanda 1 - 2 Bosna Hersek (UEFA Uluslar Ligi)

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 08.09.2018 19:17 | Son Güncelleme

UEFA Uluslar Ligi'nde Bosna Hersek, deplasmanda Kuzey İrlanda ile karşılaştı. Bosna Hersek, Kuzey İrlanda'yı 2-1 yendi.

Kuzey İrlanda 1 - 2 Bosna Hersek (UEFA Uluslar Ligi)

UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun üçüncü gününde, B Ligi 3. Grup karşılaşmasında Kuzey İrlanda, Windsor Park'ta Bosna Hersek'i konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip Bosna Hersek, 36. dakikada Haris Duljevic'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda da ataklarını sürdüren Bosna Hersek, 64. dakikada Elvis Saric'in fileleri havalandırmasıyla farkı açarak skoru 2-0'a getirdi. Kuzey İrlanda'da Will Grigg, 90+3'üncü dakikada ağları sarsmasına rağmen takımının mücadeleyi kaybetmesine engel olamadı ve karşılaşma, Bosna Hersek'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Medipol Başakşehir'de forma giyen Bosna Hersekli Edin Visca, karşılaşmada 90 dakika boyunca sahada kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bosna Hersek kuzey irlanda UEFA Uluslar Ligi

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