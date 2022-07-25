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Kuzey İrlanda bölge hükümetinin ilk başbakanı Trimble hayatını kaybetti

25.07.2022 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey İrlanda bölge hükümetinin ilk başbakanı Trimble hayatını kaybetti

Kuzey İrlanda Birlik Partisi eski lideri ve bölge hükümetinin ilk başbakanı David Trimble 77 yaşında yaşamını yitirdi.

Sky News'ın Trimble ailesi üyelerinin açıklamasına dayandırdığı haberinde, eski başbakanın bir süredir rahatsız olduğu ifade edildi.

Açıklamada, 77 yaşındaki Trimble'ın rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Büyük ölçüde Protestanları temsil etmesiyle bilinen Birlik Partisinin eski lideri olan Trimble, 1998 ila 2002'de Kuzey İrlanda'daki bölgesel hükümetin başbakanlığını yapmıştı.

David Trimble, İngiltere ve İrlanda Cumhuriyeti hükümetleri arasında 1998'de imzalanan, İrlanda Adası'nda 30 yıl süren "düşük yoğunluklu savaşı" sonlandıran Hayırlı Cuma Anlaşması'nın mimarları arasındaydı.

Trimble, 1998'de imzalanan barış anlaşmasının ardından Kuzey İrlanda Sosyal Demokrat ve İşçi Partisi eski lideri John Hume ile Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

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