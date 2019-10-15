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Kuzey Kore 0 - 0 Güney Kore (2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri)

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 15.10.2019 19:45 | Son Güncelleme

Kuzey Kore ile Güney Kore'yi başkent Pyongyang'da 29 yıl sonra karşı karşıya getiren 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Eleme Grubu maçı, 0-0 sona erdi.

Kuzey Kore 0 - 0 Güney Kore (2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri)

Kuzey Kore, 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri 2. tur H Grubu'nda Güney Kore'yi ağırladı.

İki takımın başkent Pyongyang'da 29 yıl sonra karşı karşıya geldiği mücadele, 0-0 sona erdi. Karşılaşma için Güney Kore taraftarları ile yabancı basın mensuplarının stada girmesine izin verilmedi. Maç ayrıca canlı olarak yayınlanmadı.

Güney Kore, en son 1990'da bir hazırlık maçında Kuzey Kore'de sahaya çıkmıştı. FIFA ve Asya Futbol Konfederasyonu üyesi iki ülke milli takımı, aralarındaki maçları genelde Güney Kore veya üçüncü bir ülkede oynuyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore guney kore

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