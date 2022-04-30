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Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tırın sürücüsü öldü

30.04.2022 06:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tırın sürücüsü öldü

İSTANBUL (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nda tırın bariyerlere çarpıp refüje devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Otoyolun Beykoz Poyrazköy mevkisinde, Edirne istikametine giden Ercan T. (49) yönetimindeki, hayvan yemi yüklü 39 LT 500 plakalı tır, bariyerlere çarpıp yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra refüje devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü Ercan T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan Ömer D. (35) de çevredekilerin yardımıyla çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekipleri, kazanın ardından yolda güvenlik önlemi aldı. Yolun Ankara istikametine dökülen hayvan yemi nedeniyle, trafik her iki yönden kontrollü sağlandı.

Bölgede trafik, tırın kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından normale dönecek.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul Beykoz

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