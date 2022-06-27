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Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrildikten sonra yanan tırın sürücüsü öldü

27.06.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrildikten sonra yanan tırın sürücüsü öldü

Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrildikten sonra yanan tırın sürücüsü öldü

İSTANBUL (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrildikten sonra yanan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Edirne yönünde ilerleyen 39 DV 063 plakalı tır, Silivri mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi.

Tır alev alırken, haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza

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