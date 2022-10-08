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Kuzey Marmara Otoyolu'nda tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

08.10.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Marmara Otoyolu'nda tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası kesiminde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İstanbul istikametinde seyreden A.Ö'nün kullandığı 47 KG 041 dorse plakalı tıra, arkadan gelen S.K. idaresindeki 34 BHZ 431 plakalı otomobil çarptı.

Takla atan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak su kanalına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yolda güvenlik önlemi alarak tek şeridi trafiğe kapattı.

Otomobilden çıkarılan sürücü ile yanındaki kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kocaeli Dilovası Tır otoyol kuzey marmara

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