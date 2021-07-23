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Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

23.07.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü

KOCAELİ (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Otoyolun Sevindikli gişeler mevkisinde Ankara istikametine seyir halindeki Bedrettin Çağatay Yılmaz (41) idaresindeki 34 BCY 56 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle çelik bariyerler yerinden söküldü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan sürücü Yılmaz'a, bir kamyon şoförü suni teneffüs ve kalp masajı yaptı.

Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücüye, dakikalarca kalp masajı yapıldı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yılmaz'ın cesedi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Yılmaz'ın medikal sektöründe hizmet veren bir firmanın sahibi olduğu öğrenildi.

Araçta bulunan sürücünün eşi Hanife ile çocukları İbrahim Ediz, Elif Mina ve Tolga Kağan Yılmaz, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan çocuklar, annelerinin sedyeye konulmasını gözyaşlarıyla izledi.

Olay yerine gelen kazazedelerin yakınları da gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

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