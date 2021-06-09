Kuzey Yıldızı dizisinin Tülin'i Burcu Binici’nin üstsüz jakuzi pozu olay oldu! Dayanamadı ikincisini paylaştı

Final yapan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Tülin karakterini canlandıran Burcu Binici, sosyal medya hesabından paylaştığı tatil fotoğraflarıyla beğeni topluyor. Havaların ısınmasıyla soluğu tatilde alan oyuncu, iddialı jakuzi pozuyla hayranlarını şaşırttı.

Söz, Yalan Dolan ve Bir Bulut Olsam gibi yapımlarda rol alan Burcu Binici, Instagram hesabından paylaştığı üstsüz jakuzi pozuna hayranlarının yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Oyuncu, üstsüz jakuzi pozundan sonra bu sefer jakuzi kenarından paylaştığı fotoğrafına “jakuzi pozum tutunca ben, sevgiler” notunu yazdı.





