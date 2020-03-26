Kuzey Yıldızı İlk Aşk 27. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yıldız: Kuzey artık dünya ahiret arkadaşım

Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 28 Mart Cumartesi ekrana gelecek olan 27. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Çetin, kaçırıldığı için Sefer, Yaşar ve çocukları ihbar ederken, Yıldız koyda fenalaşan Kuzey'in yardımına koşuyor.

Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV’de ekrana geliyor.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK’IN 26. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yıldız, Kuzey'i kendinden uzaklaştırmak isterken neredeyse onun hayatına mal oluyordu. Yıldız, sevdiği adamı kurtarabilmek için çırpınırken, denize açılan Sefer ve kızlar, Yıldız'ın yardım çağrısını fark ederek Kuzey'i kurtardı. Yıldız, istemeden de olsa böyle bir şeye sebep olduğu için büyük bir vicdan azabı yaşadı. Kuzey, kendine geldiğinde yaşadıkları durumu Yıldız'la kavuşabilmek için bir fırsat olarak düşünse de Yıldız’ın öfkesi dinmek bilmedi. Kuzey'in duygu sömürüsüne katlanamayan Yıldız hastaneyi terk etti. Tüm olanlara rağmen kendini affettirmek için çabalayan Kuzey, Şule'nin boşanma sözleşmesine koyduğu maddeyi öğrenince sinir krizi geçirdi.