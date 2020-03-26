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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 27. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yıldız: Kuzey artık dünya ahiret arkadaşım

DİZİ HABERLERİ  | 26.03.2020 00:12 | Son Güncelleme

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 27. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yıldız'ın Kuzey'i öptüğü tanıtımda süper güçlere sahip olan Sefer'in "Bana bundan sonra on bir diyeceksiniz!" dediği anlar izleyenleri kahkahaya boğuyor. Yıldız, Kuzey'in artık dünya ahiret arkadaşı olduğunu söylerken, iki inatçı aşığın arasında olacaklar merakla bekleniyor. İşte Kuzey Yıldızı 27. yeni bölüm fragmanı.

Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 28 Mart Cumartesi ekrana gelecek olan 27. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Çetin, kaçırıldığı için Sefer, Yaşar ve çocukları ihbar ederken, Yıldız koyda fenalaşan Kuzey'in yardımına koşuyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (2)

Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV’de ekrana geliyor.
Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (4)

KUZEY YILDIZI İLK AŞK’IN 26. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yıldız, Kuzey'i kendinden uzaklaştırmak isterken neredeyse onun hayatına mal oluyordu. Yıldız, sevdiği adamı kurtarabilmek için çırpınırken, denize açılan Sefer ve kızlar, Yıldız'ın yardım çağrısını fark ederek Kuzey'i kurtardı. Yıldız, istemeden de olsa böyle bir şeye sebep olduğu için büyük bir vicdan azabı yaşadı. Kuzey, kendine geldiğinde yaşadıkları durumu Yıldız'la kavuşabilmek için bir fırsat olarak düşünse de Yıldız’ın öfkesi dinmek bilmedi. Kuzey'in duygu sömürüsüne katlanamayan Yıldız hastaneyi terk etti. Tüm olanlara rağmen kendini affettirmek için çabalayan Kuzey, Şule'nin boşanma sözleşmesine koyduğu maddeyi öğrenince sinir krizi geçirdi.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (5)
Bu maddeye göre Kuzey boşandıktan sonra bir yıl kimseyle evlenemeyecekti yani Yıldız ile bir yıl daha kavuşamayacaktı. Talihsiz aşık, elini neye atsa sonunda hüsrana uğrarken, Nahide olaya el koydu ve bir plan yaptı. Kuzey, Yıldız'ı varlığıyla değil yokluğuyla kazanacaktı. Yıldız'ın, özlemine yenik düşmesini bekleyen Kuzey, kimseye söylemeden ortadan kayboldu. İnzivaya çekildiği barakaya Mahmut ve Yıldız'ın gelmesiyle Kuzey şoke oldu. Mahmut ile aşk yaşıyormuş gibi oyun oynayan Yıldız, Kuzey'i delirtti. Finalde ise oyun oynadığını itiraf eden Yıldız, Kuzey'e "Sensiz olamıyorum ben..." diyerek duygularını itiraf etti. Yıldız sonunda inadını bıraktı ve iki aşık yeniden kavuştu. Peki YılKuz aşkı tekrardan mutlu günlerine dönebilecek miydi?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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