MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kuzey Yıldızı İlk Aşk 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey ve Yıldız'ın romantik anları! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 42. son bölümde neler oldu

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey ve Yıldız'ın romantik anları! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 42. son bölümde neler oldu

07.12.2020 00:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuzey'in, Yıldız için restoranı temizlediği tanıtımda romantik halleri yüzleri güldürüyor. Sefer, büyük korku yaşadıkları eve bu sefer Cevher ile birlikte geri dönerken, başlarına neler geleceği ise merakla bekleniyor. İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı ve son bölümünde yaşananlar.

Kuzey ve Yıldız'ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan, Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin başrollerde oynadığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 12 Aralık Cumartesi ekrana gelecek olan 43. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (1)

KUZEY YILDIZI İLK AŞK'IN 42. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yıldız ile Kuzey, başta her şeyin bir rüya olmasından korkup yaşadıkları mutluluğa inanmakta güçlük çekseler de artık evli ve mutlu bir hayata merhaba dediler.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın güzel oyuncusu Gizem Güneş’e sürpriz kutlamaKuzey Yıldızı İlk Aşk'ın güzel oyuncusu Gizem Güneş’e sürpriz kutlama

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (4)4
Büyük kavuşmanın ardından Kadıoğlu ve Mollaoğlu aileleri de resmi olarak dünür olmanın mutluluğunu yaşıyordu. Bir diğer evlilik hayali kuran kişi de Cevher olunca Nahide, ona hayırlı bir kısmet bulmak için kolları sıvadı. Ordu'da çıkan bir haber ise Sefer'in yeni bir maceraya atılmasına neden oldu.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (3)1

Bir evde çıkan gizemli yangınları çözene 500 bin lira büyük ödül verileceğini duyan Sefer, bu işi çözmek için harekete geçti. Bu tehlikeli görevde pampası Kuzey'in de yanında olmasını istedi ancak yeni damat Kuzey'in gözü Yıldız'dan başkasını görmediği için operasyona Ruhi ve Poyraz ile başladı. Poyraz'ın korkarak son anda vazgeçmesi üzerine Sefer ve Ruhi birlikte eve girdi. Yangınların sebebini kolayca çözüp, ödülü almayı uman ikili karşılaştıkları gizemli ve korkunç şeylerle neye uğradıklarını şaşırdılar. Finalde koşarak evden kaçan Sefer ve Ruhi'nin lanetli evdeki operasyonu ise kahkaha dolu anlara sahne oldu.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (6)4
Yönetmen koltuğuna Ersoy Güler'in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Cengiz Bozkurt, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümü 12 Aralık Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Sevilen dizi için şok karar!Sevilen dizi için şok karar!
7 Kasım Cumartesi günü kanallarda ne var?7 Kasım Cumartesi günü kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

DSÖ'den Türkiye ve koronavirüs açıklaması

DSÖ'den Türkiye ve koronavirüs açıklaması

Çırılçıplak soyundu ve dalgalara meydan okudu

Çırılçıplak soyundu ve dalgalara meydan okudu

Ekiplerin yanına giderek itiraf etti: Amcamı öldürdüm

Ekiplerin yanına giderek itiraf etti: Amcamı öldürdüm

''Hoca kırmızı verdin, yetmiyor mu?''

''Hoca kırmızı verdin, yetmiyor mu?''

ÖZET | Denizlispor-Fenerbahçe: 0-2

ÖZET | Denizlispor-Fenerbahçe: 0-2

Ambulanstan inip oraya gittiler! Gözyaşları içinde izledi

Ambulanstan inip oraya gittiler! Gözyaşları içinde izledi

İlginizi Çekebilir

Öpüşme ifşasından sonra şok üstüne şok!

Öpüşme ifşasından sonra şok üstüne şok!

Survivor 2021'in ilk yarışmacısı belli oldu

Survivor 2021'in ilk yarışmacısı belli oldu

Aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

'50 yaşında ama yetim bir sokak çocuğuyum'

'50 yaşında ama yetim bir sokak çocuğuyum'

Bekaret itirafı yine gündemde! Ünlü isimden bomba yorum

Bekaret itirafı yine gündemde! Ünlü isimden bomba yorum

Diğer Haberler

Çukur'da Kulkan Erdenet rolünü Genco Özak oynayacak! Çukur'a katılan Genco Özak kimdir?

Çukur'a flaş transfer! Kulkan Erdenet geliyor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 175. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da Hızır'dan Yaman'a sert uyarı: Bedelini ağır ödersin

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 175. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da Hızır'dan Yaman'a sert uyarı: Bedelini ağır ödersin

Alev Alev 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Alev Alev'de saldırıya uğrayan Ömer'e ne olacak?

Alev Alev'de saldırıya uğrayan Ömer'e ne olacak?

Sadakatsiz 9. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz'de yıllar sonra geri dönen Volkan'dan Asya'yı şaşırtan sözler

Sadakatsiz'de Volkan'ın şaşırtan değişimi!

Çukur 106. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Çukur'a Selim Koçovalı'nın ölümü damga vuracak! Yamaç'ın intikam planı

Çukur'da Yamaç intikam için dönüyor!

Kalk Gidelim dizisi bitiyor mu? Kalk Gidelim final bölümü ne zaman?

Sevilen dizi için şok karar!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.