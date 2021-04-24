Kuzey Yıldızı İlk Aşk 61.bölüm fragmanı! Güney'i ele geçiren şahıs tespit edildi!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 60.son bölümde, Eski sıhhatini kazanan Yıldız, yavrusuna da sağ salim kavuşmasıyla düşlediği hayatın keyfini sürmeye başlar. Kuzey ve kızlarının, maddi durumu elverişsiz olanların yardımına hızır gibi yetişmesi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta takdire şayan görüntülere sahne oldu. Onca badireleri atlattıktan sonra her şey tam da rayına girmeye başlamışken beklenmedik bir zaman diliminde Yıldız'ın evladı hırsız tarafından kaçırılır.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU? KUZEY YILDIZI İLK AŞK 60. BÖLÜM ÖZET

Kuzey ve Yıldız, sonunda bebeklerini kucaklarına almış, Yıldız da sağlığına kavuşmuştur. Yirmi bir yıl gerçekleşmeyi bekleyen masal, sonunda tüm gerçekliğiyle karşılarında durmaktadır. Yorgun aşıklarımız, tüm zorlukları geride bırakıp mutlu bir sayfa açmışlardır. Artık tüm küskünleri barıştırmak, başkalarına da yardım etmek istemektedirler. Yorgun aşıklarımız, tüm zorlukları geride bırakıp mutlu bir sayfa açmışlardır.

Artık tüm küskünleri barıştırmak, başkalarına da yardım etmek istemektedirler. Yıldız, hem çiçeği burnunda bir anne olarak, hem de yaşadıkları onca şeyden sonra mutluluklarının bozulmasından delicesine korkmaktadır. Artık mutluluğun tadını çıkarmak istemektedir. Bir yanında Kuzey, bir yanında Güney, dünyanın en mutlu kadınıdır artık. Tek dileği, bu mutluluğun göz açıp kapanıncaya kadar sürmemesidir.

