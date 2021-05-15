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Kuzey Yıldızı neden final yapıyor? İşte sebebi...

15.05.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumartesi akşamları Show TV ekranlarında seyircisiyle buluşan Kuzey Yıldızı final yapıyor. 64 bölüm boyunca hayranlarına eğlenceli zaman geçirten Kuzey Yıldızı dizisinin final sebebi merak edilirken, dizinin final bölümü 15 Mayıs akşamı izleyicisinin karşısına çıkacak.

Kuzey Yıldızı neden final yapıyor? İşte sebebi...

Başrollerinde İsmail Demirci ve Aslıhan Güner'in yer aldığı Kuzey Yıldızı dizisinden üzücü haber geldi. Çocukluklarından beri birbirlerini seven Yıldız ve Kuzey'in yıllar sonra bir araya gelişlerinin hikayesinin anlatıldığı Kuzey Yıldızı 64. bölümü ile son kez Show TV ekranlarında olacak.

KUZEY YILDIZI NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Kuzey Yıldızı dizisinin final yapması hayranları tarafından üzüntüyle karşılanırken, final sebebi de merak konusu oldu. Reyting raporlarında iyi bir yere sahip olan dizinin ise hikayenin tamamlanmasıyla senaryo gereği final yaptığı konuşuluyor.

KUZEY YILDIZI'NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yıldız ve Kuzey yine en mutlu anlarında büyük bir felaket haberi alırlar ve Feride'yi kaybetme korkusu yaşarlar. Ancak bu defa yaşadıkları üzüntü çok sürmez ve yine mutlu ve bir arada oldukları güne kısa zamanda dönerler. Diğer yandan Yıldız, kendini işe yaramaz hisseder ve eski çalışkan haline dönmek ister. Bu nedenle Kuzey ile beraber yoğun bir çalışmanın içine girerler. Hayatlarına bir güzellik katmak için büyük bir çaba içine girerler. Ancak Kuzey'in büyük hayallerle girdiği bu iş başına iler açar ve henüz bunun farkında değildir. Bunun sonucunda ise Kuzey, büyük bir korku ile karşı karşıya kalır.

Kuzey Yıldızı neden final yapıyor? İşte sebebii

KUZEY YILDIZI FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

  1. final bölümü ile ekranlara veda eden Kuzey Yıldızı'nda bu hafta birbirinden eğlenceli dakikalar seyircileri bekliyor. Restoranda düzenlenen sıra gecesi neşeli anlara sahne olurken, Kuzey ve Sefer'in bayramda harçlık vermemek için gösterdikleri büyük uğraş, izleyenlerin yüzünde gülümsemeye neden oluyor. Diğer yandan Emir'in Günay bebeği kaybettiklerini ağzından kaçırmasıyla deliye dönen Yıldız, kızları evden kovuyor. Fragmanda Yıldız elinde hamilelik testi ile görünmesi heyecana neden olurken, izleyenlerin aklına Yıldız ile Kuzey çiftinden bir müjdeli haber daha mı geliyor? sorusunun gelmesine yol açıyor.


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