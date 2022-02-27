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Kuzeyboru, Eczacıbaşı Dynavit mücadelesinin gelirini Ukrayna'ya gönderecek

27.02.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzeyboru, Eczacıbaşı Dynavit mücadelesinin gelirini Ukrayna'ya gönderecek

Kuzeyboru Spor Kulübü, Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Eczacıbaşı Dynavit ile yapacakları maçın tüm gelirlerinin ve kulüp yönetim kararıyla 150 bin liranın Ukrayna halkına bağışlanacağını bildirildi.

Kuzeyboru Spor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, kulübün Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı altındaki Ukrayna halkının yanında olduğu belirtildi.

Ukrayna halkının yaralarını sarmak ve destek olmak için kampanya düzenlendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sultanlarımızın bu akşam oynayacağı Eczacıbaşı Dynavit karşılaşmasının tüm gelirlerini ve kulüp yönetim kararı ile de 150 bin lirayı, Aksaray halkı ve kulübümüz adına, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısından zarar gören Ukrayna halkının yaralarını sarmak ve destek olmak için bağışlıyoruz. 'Savaşa hayır' diyor, işgal altındaki masum Ukrayna halkının yanında olmak adına herkesi destek vermeye davet ediyoruz."

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