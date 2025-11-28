'Kuzeyin Kralı' namağlup lider! Samsunspor Breidablik ile 2-2 berabere kaldı

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Samsunspor, 27 Kasım Perşembe günü deplasmanda İzlanda temsilcisi Breidablik ile karşı karşıya geldi. İzlanda Lougardalsvöllur Stadı'nda oynanan karşılaşmada Karadeniz ekibi rakibi karşısında 1-0 geriye düşse de 2-1 öne geçmeyi başardı ancak sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

1-0'DAN DÖNDÜ

Mücadelenin 6. dakikasında David Ingvarsson, Breidablik'i 1-0 öne geçiren golü attı. 20. dakikada ise Samsunspor, Marius Mouandilmadji ile beraberliği yakaladı. İlk yarı, 1-1 beraberlikle sona ererken Samsunspor'da Marius Mouandilmadji rakip ağları bir kez daha havalandırdı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

GOLE ENGEL OLAMADI

Dakikalar 72'yi gösterdiğinde ise İzlanda ekibinde Kristofer Ingi Kristinsson, skoru 2-2'ye getiren golü attı.

Mücadelede başka gol sesi çıkmazken her iki takım da hanesine 1'er puanı yazdırdı.

NAMAĞLUP LİDER

Bu sonuçla birlikte Konferans Ligi'nde ilk puan kaybını yaşayan Samsunspor, 10 puana yükseldi ve haftayı namağlup lider tamamladı. 2 puana ulaşan Breidablik ise 32. sırada konumlandı.

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Samsunspor, AEK'i konuk edecek. Breidablik ise Shamrock'u ağırlayacak.