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  4. Kuzgun'un yıldızı Ferit Kaya evlendi! Barış Arduç Diyarbakır'daki düğünde halay çekti

Kuzgun'un yıldızı Ferit Kaya evlendi! Barış Arduç Diyarbakır'daki düğünde halay çekti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
15.09.2024 07:35
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Oyuncu Ferit Kaya ve Yasemin Ceren Diyarbakır'da evlendi. Tam bir Diyarbakır düğünü yapan çifti arkadaşları yalnız bırakmadı. Barış Arduç'un halay çektiği anlar da gündem oldu.

Kuzgun'un yıldızı Ferit Kaya evlendi! Barış Arduç Diyarbakır'daki düğünde halay çekti

MYNET-Son olarak Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Kübra dizisinde Ali Cemal karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ferit Kaya evlendi.

Geçen haziran ayında aile arasında Yasemin Ceren Topçu’yla nişanlanan Kaya geleneksel kına gecesinin ardından düğününü de Diyarbakır'da yaptı.

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Davul zurna eşiliğinde oynayıp halay çeken çiftin nikah şahitleri ise Taner Ölmez ve Erkan Avcı oldu.

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DOSTLARINI YALNIZ BIRAKMADILAR

Düğüne, Erkan Avcı, Barış Arduç ve Taner Ölmez gibi ünlü isimler de katıldı.

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Düğünde Barış Arduç'un halay çektiği anlar da sosyal medyada gündem oldu. O anlara "Ne güzel gitmiş bir de halay çekmiş", "Helal dostunu yalnız bırakmamış" yorumları yapıldı.

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İki oyuncu Kuzgun dizisinde birlikte rol almıştı. Ferit Kaya düğününden anları da sosyal medyada paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzgun dizisi Barış Arduç
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