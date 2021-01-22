KUZKA’dan proje döngüsü eğitimi

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) proje üretme, yazma ve yönetme kapasitesinin artırılmasına yönelik gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında "Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi ve Proje Atölye Çalışması" düzenleyecek. Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde uygulanacak programa, 24 Ocak 2021 tarihine kadar bölge sorunlarına çözüm üretmeyi amaçlayan ve proje fikri olan herkes başvuru yapabilecek.

KUZKA tarafından yürütülen kadınların ve gençlerin işgücü potansiyelinin geliştirilmesi sonuç odaklı programı kapsamında Kastamonu, Sinop ve Çankırı’da bulunan kurum ve kuruluşlar ile proje üretme, yazma ve yönetme kapasitesinin artırılması amaçlanıyor. Bölgede yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak için yeni projeler geliştirilecek. Bu sayede bölgeye özgü bir proje havuzunun oluşturulması sağlanacak. Bu kapsamda proje havuzuna eklenmesi amacıyla yeni projelerin üretileceği bir proje atölyesi tasarlandı. Başlangıç seviyede verilecek Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi’nden sonra katılımcılar atölye çalışması ile proje fikirleri üzerinden çalışarak, proje dosyaları oluşturacak.